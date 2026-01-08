Alberto Rosa 08 ENE 2026 - 19:37h.

Sean Sweeney comenzó a sentir dolores musculares en el cuello que en realidad eran síntomas de un cáncer

El calvario de Jesús Julià, el hijo de una mujer asesinada en Gijón hace ocho meses: "Estoy roto y me siento miserable teniendo que pedir ayuda"

Compartir







Sean Sweeney, un hombre de 31 años de Inglaterra, creía haberse lesionado mientras entrenaba con pesas cuando se sorprendió al descubrir que sus síntomas eran en realidad un signo de cáncer cerebral. En julio de 2022 le diagnosticaron un tumor cerebral de alto grado, tal y como compartió la organización benéfica británica Brain Tumour Research en una publicación en Facebook.

Sweeney explicó a la organización que, en un principio, pensó que se había lesionado entrenando con pesas, después de haber experimentado meses antes dolores frecuentes de cabeza, musculares en el cuello y hormigueo en el costado derecho.

En ese momento, pidió varias citas con el fisioterapeuta, pero luego le dieron el alta porque "no pudieron identificar la causa del dolor". “Eso fue preocupante. Recuerdo sentirme frustrada e inquieta, pensando: 'No me siento bien', pero sin poder explicar por qué”, dijo Sweeney. “Me costaba concentrarme y los síntomas persistían”.

Ese mes de julio, el joven sufrió una convulsión repentina de madrugada y fue despertado por su pareja, Lucy. Lo llevaron al Hospital Real de Doncaster, donde un médico le informó que le habían encontrado una lesión cerebral tras una tomografía computarizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Eso fue preocupante. Recuerdo sentirme frustrada e inquieta, pensando: 'No me siento bien', pero sin poder explicar por qué”, dijo Sweeney. “Me costaba concentrarme y los síntomas persistían”. Los cirujanos creyeron que el tumor podría ser de bajo grado y se casó con Lucy antes de la cirugía, pero después de someterse a una craneotomía de nueve horas en noviembre de 2022, le dijeron que tenía un astrocitoma de grado tres, una forma más agresiva de cáncer cerebral, tal y como explica Brain Tumour Research.

Durante la cirugía, Sweeney también sufrió un derrame cerebral agudo, según la organización benéfica. "Como estaba despierto, recuerdo el momento en que todo cambió. Podía oír al psicólogo decirle al cirujano que estaba arrastrando las palabras", dijo. "Al día siguiente, los fisioterapeutas notaron problemas para caminar y que un lado de mi cara se había desplomado".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sweeney dijo que si bien la experiencia fue "aterradora", a través de la rehabilitación se recuperó y "hoy en día, ni siquiera sabrías que he tenido un derrame cerebral". El hombre comenzó cinco semanas de radioterapia en enero de 2023, seguidas de 12 rondas de quimioterapia, que finalizó en febrero de 2024.