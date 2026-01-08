Celia Molina 08 ENE 2026 - 13:38h.

El 'Daily Mail' ha comunicado la muerte del ciudadano sudafricano Jan Steenberg, que aseguraba tener 121 años de edad

El anciano falleció por un ataque de asma pocas horas después de celebrar su cumpleaños, el pasado 31 de diciembre de 2025

El Daily Mail ha informado de la muerte del ciudadano sudafricano Jan Steenberg, conocido cariñosamente como Oom Jan, quien se había bautizado a sí mismo como el hombre más viejo del mundo. Jan aseguraba tener 121 años (recién cumplidos), si bien no está reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el más longevo de nuestro planeta. Este título lo ostenta actualmente el agricultor brasileño João Marinho Neto, quien, con 113 años (nació el 5 de octubre de 1912) continúa disfrutando de la vida gracias al amor que le rodea y a una sana "dieta tradicional".

Steenberg, por el contrario, no llevaba una vida tan saludable, pues comenzó a fumar muy joven, cuando apenas tenía 14 de años de edad, y todavía lo seguía haciendo. De hecho, según cuenta el Daily Mail, este sudafricano, querido y apreciado por toda su comunidad, murió de un ataque de asma pocas horas después de celebrar su 121º cumpleaños. El deceso se produjo el día de Año Nuevo en la localidad de Colchester, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica.

Llevaba fumando desde los 14 años

Jan, que decía haber nacido el 31 de diciembre de 1904, trabajó durante su vida como sepulturero, pescador y caddie de golf (el asistente de los jugadores). Vivió dos guerras mundiales, las atrocidades de la era del Apartheid y la pandemia de Covid-19. Durante una entrevista en 2025 (pues su longevidad siempre llamó la atención de los medios), atribuyó su larga vida a su fe, diciendo que Dios era la razón por la que aún seguía vivo: "Dios es mi oxígeno y mi salvador. Aunque también fumo. Fumo desde los 14 años; en aquella época solía robar cigarrillos", recordó, si bien declaró que siempre bebía una "infusión de hierbas" que lo había mantenido sano.

Michelle Brown, amiga de la familia, dijo que Jan había recibido cada año un premio honorífico especial en los Premios al Ciudadano Mayor del Año porque siempre era mucho mayor que los demás galardonados. Lo describió como una persona "humilde, de voz tranquila y un caballero que siempre vestía elegante, con chaqueta y sombrero", según cita el diario. El anciano falleció rodeado de sus familiares y le sobreviven dos hijas, dos nietos y dos bisnietos, así como cuatro perros y un gato. Siempre amigo de los animales, Steenberg también cuidaba de muchos perros que rondaban su comunidad y que, a partir de ahora, le echarán profundamente de menos.

