'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con la madre de la menor secuestrada

Linchan y retienen a la presunta secuestradora de una niña: "La menor estaba demacrada"

Atada a una barandilla y con el rostro ensangrentado, la mujer había recibido una brutal paliza por varios vecinos que la acusaban de secuestrar a una niña de 15 años durante nueve días en un zulo. La agresora fue retenida en Horche, Guadalajara, por la familia de la menor, que no es natural de la localidad, y permanece detenida mientras se investigan los hechos. La desaparición de la menor se denunció el 23 de septiembre en Guadalajara y, finalmente ha regresado con su familia.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con la madre de la menor: "Tiene un expediente de que se ha llevado a más menores y ha abusado de ella. No es la única niña a la que ha secuestrado". Acusa también a una amiga de la presunta secuestradora de haber participado: "Y Alba miente mucho. Alba es una drogadicta. Supuestamente ella estuvo dándole de comer 3 días a mi hija y es mentira. ¡Y ella la vio en el sótano!". La madre insiste: "Esperad a que salgan las pruebas que salen el día 24. La policía está investigando todo".

Reportero de 'El programa de Ana Rosa', sobre el zulo: "Hemos encontrado una bolsa con heces, pastillas, una biblia y supuestamente también había cartas de amor"

Un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta Horche y ha podido entrar en el zulo donde estuvo la niña secuestrada: "En ese zulo diminuto estuvieron malviviendo la niña junto a la secuestradora durante varios días. En el interior hay un colchón que apenas se puede volcar y ocupa todo el espacio del sótano porque es minúsculo. Hemos encontrado una bolsa con heces, pastillas, una biblia y supuestamente también había cartas de amor que se habían escrito la supuesta secuestradora y la niña de 15 años. Una historia bastante confusa".

También hemos podido conversar con la familia de Alba, la chica mencionada por la madre de la menor, que explican lo que les contaron a ellos tanto la menor como la presunta secuestradora: "El pasado domingo tuvieron alojadas a la presunta secuestradora y a la niña en ese sótano durante varios días, les dieron de comer y a ellos la niña les dijo que tenía 18 años. Cuando vieron en redes sociales que tenía 15 años y la estaba buscando su familia, la propia Alba y su familia alertaron a los agentes y cuando llegaron Tania y la niña huyeron de allí y llegaron hasta la calle donde la familia de la menor encontró a la presunta secuestradora".

Además, un día antes, 'Vamos a ver' pudo hablar con una vecina que fue testigo de cuando la familia de la menor se encontró con la presunta secuestradora y la niña: "Fue aquí, en la puerta de mi casa, y nos dio una impresión impresionante. Pero lo que más me impactó fue la niña que estaba demacrada y no se separaba de su madre, temblando. Desde arriba le preguntamos si quería que le bajáramos un bocadillo, y se lo bajamos junto con un zumo."

