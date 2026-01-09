Logo de telecincotelecinco
Los padres detenidos por la muerte violenta de sus bebé en Ceuta serán sometidos a un examen psiquiátrico

El padre del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio en Ceuta
El padre del bebé de 9 días asesinado en Ceuta. EFE
CeutaLas investigaciones sobre la muerte violenta del bebé de 9 días asesinado supuestamente por sus padres el pasado octubre en Ceuta, continúan para esclarecer los hechos del terrible suceso.

Después de meses de interrogatorios y exámenes, los expertos han solicitado una evaluación pericial para determinar la capacidad mental de los progenitores en el momento de los hechos, una prueba que se llevará a cabo el próximo lunes en Ceuta, adelanta Ceuta Actualidad.  

Por el momento y mientras avanzan las pesquisas, los padres de la víctima se encuentran en prisión provisional en una cárcel de Andalucía después de que el acusado sufriese una agresión por parte de otro recluso.

Lo que intentan esclarecer los médicos es si los detenidos en la noche del suceso se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La madre del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio en Ceuta
La madre del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio en Ceuta. EFE
Fuerte golpe en la cabeza

Los resultados de la autopsia confirmaron las sospechas de los investigadores, que el menor murió de “forma violenta”. El bebé tenía un fuerte golpe en la cabeza.

El bebé fallecido tenía un hermano mayor que él, de cuatro años.

Los vecinos denuncian escándalos en la vivienda

Antes del suceso, los vecinos llevaban todo el día soportando ruidos y escándalos en el piso. No era la primera vez. Eran habituales. De hecho, a lo largo del día de los hechos ya llamaron a la Policía debido al escándalo antes del fatal desenlace.

Los vecinos han asegurado que era habitual escuchar gritos en el interior de la casa y que el matrimonio discutía continuamente.

"No es la primera vez, todos los vecinos habíamos llamado en varias ocasiones a la Policía. Esto estaba totalmente descontrolado”, contaba un vecino.

Personas del entorno de la pareja detenida aseguraban que se dedicaban a la venta de droga en pequeñas cantidades, lo que había provocado enfrentamientos con el resto del vecindario. 

