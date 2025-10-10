El juez deja al tío del bebé de nueve días en libertad pero envía a la cárcel a los padres

El bebé de nueve días fallecido en Ceuta murió de "forma violenta": tenía un golpe en la cabeza

Compartir







Un grupo de ciudadanos ha agredido en la calle al tío del bebé hallado muerto en su domicilio en Ceuta. El hombre fue arrestado junto a los padres del recién nacido pero el juez le dejó en libertad. Los padres del niño si están en prisión preventiva.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el tío del menor fue agredido por la calle cuando se dirigía hacia su domicilio hasta en dos ocasiones, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional para preservar la seguridad del agredido.

PUEDE INTERESARTE Detenido un matrimonio en Ceuta por la muerte de su bebé de nueve días

La agresión fue realizada por ciudadanos al grito de "asesino, asesino", recibiendo varios golpes que incluso fueron grabados en vídeo por otras personas que transitaban por la calle.

La Policía Nacional tuvo que intervenir a también en el domicilio del agredido para evitar que se repitiera la situación.

No es la primera vez que la familia del recién nacido es increpada desde que fueron arrestados por su muerte el pasado domingo. La noche del miércoles, un grupo de unas 40 personas se concentró a las puertas del Palacio de Justicia al grito de "asesinos", obligando a la Policía Nacional a tener que desplegar un dispositivo especial para evitar que se pudieran producir altercados.

PUEDE INTERESARTE La madre del bebé hallado muerto en Ceuta pidió ayuda a gritos

Los padres del bebé en prisión sin fianza

La agresión se produjo después de que un juez de Ceuta decretara el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los padres del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio de Ceuta a última hora de la noche del pasado domingo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Juzgado de Primera acordó, en cambio, la puesta en libertad provisional del tío del menor, que también fue detenido.

Para el tío del menor no se ha solicitado por las partes ninguna medida cautelar aunque el hombre si mantiene la condición de investigado en el procedimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, según la calificación provisional realizada por la Fiscalía y en espera de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de asesinato con la agravante de ser la víctima menor de 16 años.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los hechos investigados: la muerte violenta del bebé

El suceso se produjo cerca de la medianoche del pasado domingo en el bajo de uno de los portales de la calle Alférez Provisional. Por dos veces la Policía estuvo ese día en la vivienda. En la segunda, los servicios de emergencias comprobaron que el niño estaba fallecido y se procedió a arrestar a los tres adultos que estaban en el piso.

Los vecinos contaron que llevaban todo el día escuchando gritos, ruidos y golpes en el piso y que es habitual que esa familia cause molestias a los demás inquilinos del edificio.

Los resultados provisionales de la autopsia han confirmado las sospechas de los investigadores, que el menor murió de “forma violenta", con un fuerte golpe en la cabeza.