Iván Sevilla 13 DIC 2025 - 11:22h.

Seis detenidos por transportar droga en helicópteros de Marruecos a Málaga, Almería y Murcia

Los arrestados podían volar con entre 500 y 900 kilos de hachís, que guardaban luego en naves y fincas

Compartir







MálagaLos narcotraficantes utilizan ya todo tipo de medios para transportar droga. Desde los tradicionales remolques de camiones donde viaja oculta hasta los helicópteros que utilizaba un grupo desarticulado en el sur de España. Introducía hachís desde Marruecos.

Así lo ha comunicado este 13 de diciembre la Guardia Civil en un comunicado donde asegura que los miembros de la organización criminal operaban a altas horas de la madrugada. Unos vuelos de varias personas entre Almería y Málaga levantaron sospechas.

PUEDE INTERESARTE Interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas: iban a entregarse en un aparcamiento

Pensando que podía tratarse de tráfico de estupefacientes a gran escala, vincularon esos desplazamientos aéreos con gente que realizaba constantes envíos de droga del país africano al nuestro. Los vehículos eran de distintas categorías.

Entre 500 y 900 kilos de hachís

Eran capaces de cargar entre 500 y 900 kilos de hachís que después, los integrantes de la red almacenaban en naves industriales y fincas. Las aeronaves, según precisan desde el Instituto Armado, aterrizaban en zonas despobladas de la provincia almeriense.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil incauta 43 kilos de cocaína en un portacontenedores del puerto de Marín, Pontevedra

Allí les esperaban otras personas para descargar la mercancía y montarla en furgonetas rumbo a las guarderías temporales. Ya que, posteriormente, trasladaban la sustancia por carretera hacia diferentes países europeos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras tanto, los helicópteros también se quedaban parados en esos recintos hasta el próximo viaje para volver a transportar más cantidades de droga. En la llamada 'Operación Giro', los agentes intervinieron uno de estos vehículos aéreos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Seis detenidos y cinco registros

Realizaron hasta cinco registros en puntos de Murcia, Almería y Málaga, hallando en la localidad de Níjar 25 fardos que pesaban 657 kilos. Además de 2.900 euros en efectivo, cinco armas de fuego largas y varios automóviles en las demás inspecciones.

La Guardia Civil detuvo a seis personas por narcotráfico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Pasaron a disposición judicial. En las actuaciones colaboraron la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.