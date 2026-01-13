La Policía sigue investigando la muerte de la menor y el joven como un "doble suicidio"

El joven de 20 años y la menor hallados muertos en Logroño mantendrían una relación: la familia de ella no la aprobaba

Logroño sigue en 'shock' por la muerte de un joven de 20 años y una niña de 13 que al parecer decidieron quitarse la vida. El funeral tuvo lugar este lunes tras una breve ceremonia de homenaje en la que profesores y alumnos guardaron un minuto de silencio por la estudiante fallecida. La iglesia parroquial de la Asunción, en Villamediana, ofició el funeral y la hermana de la menor le dedicó una palabras llena de dolor: "Solo pienso que estás de viaje y volverás."

Los asistentes al funeral llenaron la iglesia desde mucho antes de la hora fijada para la despedida. La hermana mayor de la niña fallecida subió al atril y le dedicó unas palabras de amor entre lágrimas : "Solo pienso que estás de viaje y volverás. No va a haber momento en que no me acuerde de ti".

Muchos de los asistentes estaban emocionados y este discurso ya los hizo llorar en una ceremonia en la que también habló la madrina de la menor. Contó que "era una niña responsable, cariñosa, apasionada por la música y por la lectura", según ha reseñado el periódico local La Rioja.

Al finalizar el funeral se hizo un solemne silencio y los cientos de personas vaciaron la iglesia sin hablar por la tristeza que ha provocado la muerte de dos jóvenes al precipitarse, al parecer, de forma voluntaria desde un edificio en obras, en Logroño.

La Policía sigue investigando la muerte de la menor y el joven como un "doble suicidio"

Al parecer, la niña de 13 años, que vivía con su familia en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenía una relación con el joven de 20, con la oposición de la familia de la menor, a causa de la diferencia de edad entre ambos.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, había informado este lunes, que aunque "se sigue tratando como un doble suicidio" la aparición de los cuerpos de los dos jóvenes la Policía Nacional "sigue investigando" lo ocurrido. Los resultados de la autopsia ayudarán a esclarecer los hechos.