Esther López desapareció el 13 de enero de 2022 y su cuerpo sin vida no fue hallado hasta 23 días después

Caso Esther López: cuatro años de una desaparición y muerte pendientes de justicia

Compartir







La hermana de Esther López, Inés, ha recordado con tristeza y dolor el cuarto aniversario de la muerte de la joven de Traspinedo, que desapareció el 13 de enero de 2022 y su cuerpo sin vida no fue hallado hasta 23 días después.

Después de años de instrucción, está previsto que el único investigado, Óscar Sanz, se siente en el banquillo ante un jurado popular en este 2026. La familia de Esther exige 39 años de prisión para él por su asesinato, mientras que la fiscalía requiere una pena de 18 años.

El comunicado de la hermana de Esther: "4 años luchando para que la persona que te asesinó pague"

"Hace 4 años, a estas horas, estabas agonizando de frío, pero sobre todo de dolor. Mientras, el monstruo de tu asesino, observaba y verificaba cómo lo hacías. Hace 4 años, te tiraron en una cuneta al día siguiente de asesinarte... 4 años de carteles, manifestaciones, juzgados, incertidumbre, ansiedad, agonía, dolor, dolor de ese que hace que apenas puedas respirar un día cualquiera...4 años luchando para que la persona que te asesinó pague por ello, luchando por la justicia que te mereces. Luchando para que un monstruo deje de estar por nuestras calles con total impunidad. ¡¡Luchando POR TUS DERECHOS!!", escribe.

"¡¡NADIE DEBERÍA PASAR POR ESTO!!", continúa. "Casi 4 años sabiendo el nombre y los apellidos de tu asesino, sabiéndolo nosotros y ellos. Sabiéndolo quien tiene que decidir y quien tiene que rendir. 4 años en los que lo peor no fue todo eso, Esther, lo peor fue, es y será... que no estás. Devastados y rotos nos mantiene esta espera tan injusta como innecesaria. 4 años sin ti. Justicia para Esther YA", termina.

Junto al comunicado, Inés López ha compartido unos carteles en los que se puede leer la frase 'Justicia para Esther' y una fotografía de su hermana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El asesinato de Esther López

La Fiscalía ha solicitado 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas -una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres- también califican los hechos como un delito de asesinato, mientras que la defensa de Óscar S.M. demanda el sobreseimiento.

El ministerio público considera que Esther López, la madrugada del 13 de enero de 2022, iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Esther se fuera andando del lugar.

El supuesto autor, conduciendo su vehículo Volkswagen T-ROC, la siguió y a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora le alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar.

El atropello se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización “El Romeral” de Traspinedo y, como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El día 13 de enero del mismo año, sobre las 13 horas el supuesto autor procedió a lavar el vehículo y los días 1 de febrero de 2022 y 2 de abril de 2022 intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, agrega.

La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 100.000 euros para cada uno de los progenitores de Esther López y 80.000 euros para la hermana.