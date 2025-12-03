Hermana de Esther López, sobre la defensa de Óscar: “Que se repasen la carrera si no lo entienden”

Se celebra una audiencia preliminar que constituye el último trámite para que Óscar se siente en el banquillo

Cita judicial clave sobre la muerte de Esther López: la investigación acorrala a Óscar, al que las acusaciones señalan por "asesinato"

Este 3 de diciembre, la familia de Esther López afronta una jornada judicial decisiva en el caso que investiga su muerte. La joven de Traspinedo (Valladolid) desapareció la madrugada del 13 de enero de 2022 y su cuerpo fue hallado 23 días después en una cuneta cercana a la localidad. Óscar S., único sospechoso y señalado por las acusaciones por “asesinato”, se enfrenta hoy a una audiencia preliminar que podría ser el último paso antes de sentarse en el banquillo en un juicio por lo ocurrido.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Inés López, hermana de Esther López, quien explica la audiencia de hoy: “Era un trámite y un formalismo que tenía que darse, y estoy totalmente segura de que la jueza tiene el escrito ya hecho desde que han salido los abogados y el asesino de mi hermana de esa sala”.

Inés López, hermana de Esther López: "Gracias a Dios, esta última jueza le lleva parando los pies varios meses"

Además, explica la actitud que la jueza está teniendo con el presunto asesino de su hermana: “Gracias a Dios, esta última jueza le lleva parando los pies varios meses, le ha dicho que basta ya, que todas las pruebas que tenían que presentarse para demostrar y resolver este caso ya están presentadas, y le ha dicho que ya está más que dilatado el tiempo de instrucción de este caso”.

Sobre la defensa de Óscar, que no entiende cómo han llegado hasta este punto, comenta: “Que no lo entienden, pues que se repasen las asignaturas de la carrera si no lo entienden. Es lo que tiene representar asesinos, que te encuentras con estas situaciones. Me reconforta bastante ver que sus únicas defensas son no lo sé, no me lo explico, no puedo entenderlo, ha sido la Guardia Civil, eso lo ha hecho la Guardia Civil, y el de ellas es no entender cómo estamos aquí. Me reconforta bastante”.