Este 3 de diciembre se celebra una audiencia preliminar que constituye el último trámite para que, salvo sorpresa, Óscar se siente en el banquillo como acusado de "asesinato"

"Has destrozado a una familia": el duro mensaje de la prima de Esther López a Óscar antes del juicio

ValladolidLa familia de Esther López afronta este 3 de diciembre una cita judicial clave para el caso que investiga su muerte. La joven de Traspinedo, Valladolid, desapareció en la madrugada del 13 de enero de 2022, –hace ya casi cuatro años–, y su cadáver fue localizado en una cuneta próxima a la citada localidad, el 5 de febrero, 23 días después. Óscar S., el único sospechoso de su muerte y al que las acusaciones señalan por “asesinato”, afronta este 3 de diciembre una audiencia preliminar que podría ser clave y el último trámite para que, salvo sorpresa, se siente en el banquillo de los acusados en un juicio por lo ocurrido.

Concretamente, la cita está prevista para las 10:00 horas este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 5, encargado del caso. La jueza, en el marco de la causa que se sigue por el procedimiento de jurado popular, escuchará a las partes sobre la procedencia de acordar la apertura de juicio oral respecto de los hechos.

Un último trámite que sentaría a Óscar S. en el banquillo por la muerte de Esther López

La cita judicial de este 3 de diciembre se prevé así como un último trámite que podría llevar definitivamente a Óscar S., quien fuese uno de los amigos de la joven, al banquillo de la Audiencia de Valladolid como acusado de “asesinato”, después de que se conocieran las peticiones de cárcel reclamadas para él, que van desde los 18 años que pide la Fiscalía a los 39 años que solicitan los padres de Esther y los 33 que reclama su hermana.

Todas las partes, tanto el propio Óscar como las acusaciones, –la Fiscalía, como acusación pública, y las particulares ejercidas por los padres de Esther y por su hermana, en paralelo–.

La jueza ha rechazado nuevas pruebas solicitadas por la defensa de Óscar S.

Frente al procedimiento, la defensa de Óscar S., que alude a una violación “flagrante” de la presunción de inocencia, pedirá el sobreseimiento de la causa al no ver “indicios razonables” después de casi cuatro años de investigación, afirmando, de hecho, que no hay pruebas “para que se le pueda acusar”.

A este respecto, recientemente solicitaron la práctica de nuevas pruebas complementarias, algo rechazado por la jueza a apenas una semana de la citación de este miércoles.

En su resolución, la instructora desestimó el recurso de reforma que la representación legal del acusado interpuso contra un auto anterior, de fecha 28 de otubre, en el que la jueza ya mostró su oposición a la práctica de nuevas pruebas por entender entonces que la causa se encuentra ya "completa y ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción"..."evitando además continuar con la dilatación indebida del procedimiento".

"Me remito a la fundamentación expuesta al efecto de denegarlas más pruebas solicitadas, entendiendo que los argumentos de dicha resolución deben quedar íntegramente reproducidos pues en estos se exponen los motivos por los que se entendió que no procede acordarla, dando por reproducidos los argumentos que se expusieron en dicho auto, y que por razones obvias no se van a copiar/pegar, uno a uno, estando dicha resolución en el acontecimiento 2591”, expresaba en un nuevo auto.

Las peticiones de condena contra Óscar por “asesinato”

Ante esta causa, la Fiscalía de Valladolid ha pedido una condena de 18 años de prisión por delito de asesinato para Óscar, al que se le acusa de la muerte.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican los hechos como un delito de asesinato con alevosía. Además de solicitar 18 años de cárcel, reclama, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana.

Por su parte, las dos acusaciones particulares personadas en la causa, –una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima–, presentaron sus escritos considerando que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, solicitando por ello condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

La muerte de Esther López

Tanto la acusación particular como el Ministerio Público se remontaron en sus escritos a la noche del 12 de enero de 2022, cuando Esther López y varios amigos, entre ellos Óscar, recorrieron distintos establecimientos hosteleros. El último fue el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Según la Fiscalía, Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas, y Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo.

Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen, pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar.

El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y, a una velocidad de unos 40 Km/h, la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo.

La acusación, en este punto, sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar, así como que éste se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Debido a ello, Esther López sufrió numerosas lesiones que el Ministerio Público especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

La acusación sostiene que Esther López estaría viva si hubiese sido atendida

Por ello, la Fiscalía refiere que Esther estaba viva tras el atropello y que, de hecho, si hubiese sido atendida habría sobrevivido. Así, acusa a Óscar de que, sin asistirla o llamar a los servicios de emergencias, la dejó agonizar hasta la muerte.

Específicamente, y tras los análisis realizados, la causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa final un shock multifactorial.

Según la acusación del Ministerio Público, tras comprobar que Esther había muerto, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y, en cuanto pudo, lo depositó en una cuneta, en la carretera VP-2303, punto kilométrico 0,7/0,8, en sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar".

23 días después de su desaparición, el 5 de febrero, el cadáver era localizado. Previamente, el 13 de enero de ese año, 2022, y sobre las 13:00 horas, Óscar lavó su vehículo. Después, los días 1 de febrero y 2 de abril, intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad.