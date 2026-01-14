El hombre 80 años y nacionalidad extranjera, quería viajar con su mujer hacia su país de origen

La mujer presentaba problemas de movilidad y una temperatura corporal muy baja

La Guardia Civil no ha encontrado indicios de criminalidad en el fallecimiento de una mujer cuyo marido intentó subir a un avión en el aeropuerto Tenerife sur con la mujer ya fallecida sentada en una silla de ruedas.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que, aunque los hechos se han conocido ahora, sucedieron el 24 de octubre cuando, en el control de seguridad del aeropuerto tinerfeño, el hombre de unos 80 años y nacionalidad extranjera, intentó pasar con su mujer de 75, que se encontraba en silla de ruedas, para coger un vuelo a su país de origen.

El personal de seguridad detectó algo extraño ya que la mujer, que al parecer sufría graves problemas de movilidad, no respondía a estímulos y además tenía una temperatura corporal muy baja.

Alertados los servicios médicos, se constató que la mujer estaba muerta por lo que, según las fuentes, se activó el protocolo de hallazgo de un cadáver.

Las fuentes del instituto armado indican que desde el inicio se constató que no había indicios de criminalidad en el fallecimiento, que se produjo por causas naturales por lo que el marido no fue detenido. Además, se desconoce si el hombre era consciente de que su mujer había fallecido cuando intentó pasar el control de seguridad.