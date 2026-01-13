Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 19:43h.

Un hombre fue detenido tras intentar embarcar con su esposa fallecida en una silla de ruedas en el aeropuerto de Tenerife Sur

El testimonio de los pasajeros del avión de Málaga en el que una familia británica embarcó con una anciana fallecida

Shock en Canarias. Un hombre octogenario intentó recientemente embarcar en un avión en el Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) con su esposa ya fallecida. El varón transportaba el cuerpo en una silla de ruedas cuando, tras pasar por el arco detector de metales, una vigilante de seguridad se percató de que algo no iba bien.

El personal del aeródromo comprobó que la mujer no reaccionaba, además de presentar una temperatura corporal baja, y activó el protocolo de alerta. Así lo recogen fuentes como 'Diario de Avisos', que indica que tanto el hombre como la mujer parecían ser un matrimonio de avanzada edad en una situación normal en primera instancia.

La fuente citada recoge las palabras de un trabajador del aeropuerto, que destaca que la vigilante que dio la voz de alarma le tomó la mano a la mujer y comprobó que no respiraba. Hasta el lugar acudieron numerosos agentes de seguridad, efectivos de la Guardia Civil y personal forense.

Las autoridades investigan la muerte de la mujer

El hombre, según sus primeras declaraciones, aseguró que su mujer habría fallecido unas horas antes, dentro del propio aeropuerto. Pero los medios locales señalan que algunos empleados afirman que trató de atribuir de forma permatura la responsabilidad del fallecimiento a las instalaciones, un dato que ahora se analiza. El varón fue detenido y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal.

Este suceso tiene lugar tras producirse otro caso estremecedor en un aeropuerto español el pasado mes de diciembre. De hecho, guarda similitudes. Una familia británica fue acusada de subir en silla de ruedas a una mujer ya muerta a un vuelo de Málaga a Londres tras decir que estaba "cansada". En este caso, llegaron a entrar en el avión, pero no llegó a despegar, ya que la tripulación certificó el fallecimiento. Según la aerolínea EasyJet, la pasajera contaba con un certificado médico que le permitía volar y falleció dentro del avión.