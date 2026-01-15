Los forenses al practicar la autopsia, detectaron lesiones compatibles con la asfixia de la mujer

Detienen a un hombre por la muerte de su pareja hace casi un año en Palma: la autopsia descarta que sufriera una intoxicación

El trabajo de los forenses ha sido crucial para revelar el crimen machista de una mujer hace casi un año en Palma. La Policía creyó que la víctima había fallecido por una intoxicación tras el consumo de drogas, pero las lesiones en el cuello del cuerpo de la fallecida han apuntado al supuesto responsable: su pareja, un hombre que ha sido detenido este martes.

El hombre, de unos 40 años, ha ingresado en prisión provisional, como el principal sospechoso del homicidio de la víctima de 27 años con la que mantenía una relación sentimental.

El 3 de febrero del 2025 la Policía Nacional acudió al domicilio de la mujer fallecida, en el barrio de La Soledad, en Palma, donde encontró el cuerpo sin vida de la víctima, al detenido y un familiar, que había avisado a los servicios de emergencia.

En la vivienda la Policía halló restos de sustancias estupefacientes, que el sospechoso dijo que había consumido horas antes con la mujer fallecida lo que llevó a pensar a los agentes que la muerte podría haberse producido por una reacción adversa a las drogas.

Los investigadores del Grupo de Homicidios, sin embargo, no descartaron otras hipótesis a la espera de obtener los resultados de la autopsia, que ha aportado pruebas decisivas para aclarar el caso de violencia de género.

Las pruebas forense revelaron lesiones en el cuello compatibles con la asfixia

Las pruebas forenses determinaron que la mujer presentaba lesiones en el cuello que eran compatibles con una asfixia mecánica. Once meses después, y tras recabar todas las pruebas necesarias, el pasado lunes detuvieron al hombre como supuesto autor de la muerte de su pareja sentimental.

Los investigadores han podido determinar que no existían denuncias previas por malos tratos en la pareja, aunque el hombre tiene antecedentes por este tipo de delitos cometidos contra otra mujer. La fallecida no estaba en en el sistema VioGén.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los hechos como un crimen machista, el segundo ocurrido en Baleares en 2025 y el 47 en el conjunto de España. Desde 2023, cuando comenzaron los registros, han sido asesinadas 1.344 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, 44 de ellas en Baleares.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).