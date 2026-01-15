Durante el trayecto que realizaba el avión de Ryanair la víctima comenzó a sentirse mal

Un hombre ha fallecido en el aeropuerto de Asturias este jueves a primera hora después de que sufrieses una indisposición en mitad del vuelo y el avión aterrizara de emergencia en la ciudad asturiana.

Durante el trayecto que realizaba el avión de Ryanair, que cubría la ruta Oporto-Colonia, la víctima comenzó a sentirse mal y fue una pasajera la que intervino tras el desvanecimiento del hombre para intentar reanimarle.

Al aterrizar en Asturias los servicios de emergencias estaban a pie de pista alertados por la emergencia para tratar de salvar la vida al hombre, pero fueron en vano todos los intentos de reanimación.

El hombre finalmente falleció, creen que, por un infarto, pero hasta que no se realice la autopsia no podrán confirmar las causas de la muerte.

El cuerpo sin vida de la víctima fue trasladada al Instituto de Medicina Legal, según recoge La Nueva España.