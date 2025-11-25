Madres denuncian maltrato a sus bebés en una guardería de Barcelona: "Escuché gritos y golpes"

Las familias denuncian presunto maltrato infantil en una guardería y se han movilizado para visibilizar los hechos

Desmantelan una "guardería" con 200 petacas de gasolina para narcolanchas en Barbate: hay tres detenidos

Compartir







Salen a la calle para protestar ante el supuesto maltrato que habrían recibido sus hijos por parte de una de las profesoras de la guardería. Fue otra de las trabajadoras quien detectó los hechos: la docente presuntamente gritaba a los niños, los encerraba u obligaba a comer a la fuerza hasta provocar vómitos, agresiones tanto físicas como psicológicas. El centro está cerrado, pero la investigación continúa, ya que las familias han presentado denuncias contra la presunta maltratadora.

En 'Vamos a ver', dos madres de niños que acudían al centro explican cómo se dieron cuenta de que algo no iba bien: "Notábamos conductas que al final se normalizan por la edad, pero que no acababan de cuadrar: terrores nocturnos o negativa a ir a la guardería, pero nada que pensáramos que podía estar atribuido a lo que estaba pasando".

Extrabajadora del centro: "Desde dirección se nos dijo que estaba cansada de esa educadora porque anteriormente había tenido problemas"

Otra de las madres relata cómo reaccionó al enterarse de los hechos: "Cuando me lo cuentan, voy a la guardería a recoger a mi hijo y, cuando estoy cerca, empiezo a escuchar gritos y golpes que venían de dentro. Desde entonces no tuve dudas. Saqué a mi hijo del centro y ahí nos empezamos a movilizar para que todos los padres se enterasen de lo que pasaba".

El programa también habló con Laura, extrabajadora de la guardería y denunciante: "Desde dirección se nos dijo que estaba cansada de esa educadora porque anteriormente había tenido problemas y que lo dejáramos a ella para que lo llevara por vía judicial, pero no pasó absolutamente nada. Por eso le comuniqué a las madres lo que estaba ocurriendo".