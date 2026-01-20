Nuria Morán 20 ENE 2026 - 11:09h.

Esta Guardia Civil, que volvía de pasar un fin de semana con sus amigas, no se separó en ningún momento de la pequeña superviviente

La tragedia ocasionada por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ha roto la vida de muchas familias. Este es el caso de los Zamorano Álvarez, que perdían la vida a excepción de la más pequeña, que con tan solo seis años sobrevivía a este terrible suceso.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con la persona que encontró a la niña caminando sola por la vía del tren y que no se separó de ella hasta que sus abuelos y su tío se reunieron con ella en el hospital hasta donde fue trasladada para ponerle "unas grapas en la cabeza".

Esta joven es Guardia Civil, pero se encontraba de paisana volviendo de pasar un fin de semana con sus amigas. De repente, en medio del kaos que se estaba viviendo tras el accidente, se encontró a una pequeña deambulando por las vías del tren.

"Me dijeron que la acompañara y yo ni me lo pensé. La niña venía con mucho frío y lo primero era que entrara en calor y hablara para poder identificarla. Resulta que cuando me dijo quien era, yo conocía a una persona cercana y pudimos ponernos en contacto inmediatamente con su familia", ha comenzado a relatar.

Esta heroína ha continuado diciéndonos: "Pasé mucho tiempo con ella y no me separé en ningún momento de ella. Estuvo muchas horas dentro de un coche oficial con la calefacción porque tenía mucho frío. Una vez que salió del tren ella ya no vio más".

Sobre cómo consiguió la pequeña salir del tren, nos ha dicho: "No le quise preguntar mucho porque en cuanto lo preguntábamos nos hablaba de sus padres y yo no quería porque sabíamos dónde estaban. La niña hablaba muchísimo, no era consciente de lo que estaba pasando y nunca jamás he conocido a una niña tan valiente, que se quitó el abrigo y los zapatos para poder salir del tren porque se había quedado atrapada".

Esta Guardia Civil nos ha confirmado que esta pequeña se encuentra bien, ya que esta misma mañana ha podido hablar personalmente con ella y con su familia.