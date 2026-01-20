El héroe de 16 años que colaboró en Adamuz: "Tuve que ver algo terrible, pero lo importante era ayudar"

Nuria Morán 20 ENE 2026 - 11:39h.

Julio, con tan solo 16 años, fue uno de los primeros en llegar al lugar del terrible siniestro

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: la Guardia Civil pide inmovilizar el vagón seis del Iryo, el primero que descarriló

De la desgracia de los trenes de alta velocidad siniestrados en Adamuz, Córdoba, también podemos quedarnos con algo bueno: la gran la solidaridad de las personas que han ayudado a otras en medio de un tremendo kaos.

Este es el caso de Julio, un joven de 16 años que volvía de pescar junto a un amigo cuando se encontraron con la tragedia y que ayudaron a salir a las personas atrapadas en los trenes. Ellos fueron los primeros en llegar a la zona 0, donde junto a su madre se pusieron a echar una mano en todo lo que pudieron.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Julio y con su madre, que nos han relatado la dantesca escena que se encontraron.

"Te encontrabas en los pies a gente sin vida y todos ayudábamos a los que pedían ayuda. Los niños eran los que más gritaban, pero a la vez los que más serenidad tenían. Yo saqué a un niño de 10 años que estaba en shock, pero a la vez estaba bastante bien", ha comenzado a contarnos Julio.

Julio cumplió años el mismo día del accidente y nos cuenta que fue la primera vez que desgraciadamente tuvo que ver una persona sin vida: "No me esperaba tener que verla en mi vida. En esas situaciones lo único que piensas es que para ayudar a otras personas tienes que pasar por esto. Para llegar a lo bueno también tienes que pasar por lo malo".

El reencuentro de Julio y Elisa con una mujer a la que salvaron la vida: "Fue mi ángel de la guarda"

Durante esta entrevista, Ana Rosa Quintana ha hecho que esta madre y este hijo se reencuentren telefónicamente con Montse, una superviviente del accidente que nos relata cómo salvó su vida gracias a esta familia: "Elisa fue mi ángel de la guarda. Me acompañó en todo momento cuando yo ni era consciente de lo que me había pasado. Solamente quiero darte las gracias y su cara nunca se me olvidará. Intentaré ir a verte", ha dicho entre lágrimas.