El héroe de 16 años que colaboró en Adamuz: "Tuve que ver algo terrible, pero lo importante era ayudar"

El héroe de 16 años que colaboró en la tragedia de Adamuz: "Tuve que ver algo terrible, pero lo importante era ayudar"

De la desgracia de los trenes de alta velocidad siniestrados en Adamuz, Córdoba, también podemos quedarnos con algo bueno: la gran la solidaridad de las personas que han ayudado a otras en medio de un tremendo kaos.

Este es el caso de Julio, un joven de 16 años que volvía de pescar junto a un amigo cuando se encontraron con la tragedia y que ayudaron a salir a las personas atrapadas en los trenes. Ellos fueron los primeros en llegar a la zona 0, donde junto a su madre se pusieron a echar una mano en todo lo que pudieron.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Julio y con su madre, que nos han relatado la dantesca escena que se encontraron.

"Te encontrabas en los pies a gente sin vida y todos ayudábamos a los que pedían ayuda. Los niños eran los que más gritaban, pero a la vez los que más serenidad tenían. Yo saqué a un niño de 10 años que estaba en shock, pero a la vez estaba bastante bien", ha comenzado a contarnos Julio.

Julio cumplió años el mismo día del accidente y nos cuenta que fue la primera vez que desgraciadamente tuvo que ver una persona sin vida: "No me esperaba tener que verla en mi vida. En esas situaciones lo único que piensas es que para ayudar a otras personas tienes que pasar por esto. Para llegar a lo bueno también tienes que pasar por lo malo".

Durante esta entrevista, Ana Rosa Quintana ha hecho que esta madre y este hijo se reencuentren telefónicamente con Montse, una superviviente del accidente que nos relata cómo salvó su vida gracias a esta familia: "Elisa fue mi ángel de la guarda. Me acompañó en todo momento cuando yo ni era consciente de lo que me había pasado. Solamente quiero darte las gracias y su cara nunca se me olvidará. Intentaré ir a verte", ha dicho entre lágrimas.

