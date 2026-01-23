La línea C1 de Asturias ha quedado interrumpida tras producirse un desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel

La última hora de los accidentes ferroviarios en España

Compartir







OlloniegoUn desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel provocaba este jueves 22 de enero daños en la carrocería de un tren de Cercanías Asturias sin que se hayan producido daños personales, y obligaba a interrumpir temporalmente la circulación en una línea ferroviaria, según han informaban fuentes de Adif y de Renfe.

El desprendimiento tuvo lugar poco antes de las 17:00 horas a la salida del túnel del Padrún, en Olloniego, concejo de Oviedo.

El tren sufrió daños en la parte delantera de la cabina

Fuentes del gestor de la infraestructura ferroviaria precisaban a EFE que el desprendimiento se producía en el revestimiento de "hormigón proyectado", que "no es un elemento estructural del túnel".

PUEDE INTERESARTE Los trenes de Rodalies en Cataluña siguen sin prestar servicio

Personal de Adif ha estado trabajando en la reposición del revestimiento en ese punto y en la inspección del resto del túnel, "con previsión de reparación a lo largo de esta noche para que mañana pueda retomarse el servicio".

PUEDE INTERESARTE El plan alternativo de Renfe por la suspensión del servicio de alta velocidad

El tren, que sufrió pequeños daños en la parte delantera de la cabina, pudo continuar la marcha hasta la capital asturiana.

El plan alternativo que ha establecido Renfe

Como consecuencia del desprendimiento, la circulación en la línea C1 del núcleo de Cercanías se ha mantenido interrumpida entre las poblaciones de Ablaña y Olloniego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña (concejo de Mieres) y Soto del Rey (concejo de Ribera de Arriba).