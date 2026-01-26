Redacción Cataluña 26 ENE 2026 - 16:04h.

La Sindicatura de Greuges señala la "incoherencia" entre políticas públicas para favorecer una movilidad sostenible y un envejecimiento activo, y las limitaciones de acceso al transporte

BarcelonaLa Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado una actuación de oficio para proponer mejoras que avancen hacia un transporte gratuito para las personas jubiladas, mediante la flexibilización de los requisitos para acceder a la T-metropolitana, antiguamente conocida como la Tarjeta rosa.

"Las quejas recibidas en los últimos meses provienen, principalmente, de personas pensionistas, muchas veces con una discapacidad reconocida, que desconocían que había un límite de ingresos por unidad familiar como requisito para acceder a la T-metropolitana", ha explicado el Síndic, refiriéndose a la tarjeta gratuita, destinada a personas con pocos recursos económicos, y la tarjeta reducida, que permite adquirir una tarjeta de diez viajes con un precio bonificado de 2,25 euros.

Para acceder a estas bonificaciones, hay que cumplir tres requisitos como es el empadronamiento en uno de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona, tener más de 60 años o más de un 33% de discapacidad reconocida, y no superar el límite de ingresos por persona bastante bajo: 9.240 € al año para la gratuita, y 18.480 anuales para la reducida.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera "oportuno y eficiente" incorporar criterios económicos como límite para ser beneficiario de ciertos programas sociales. Sin embargo, plantean si "este modelo es el adecuado para el caso específico de las personas mayores, principalmente pensionistas". Un colectivo que, con la finalización de la trayectoria laboral, "ve disminuir sus ingresos de forma drástica".

Agravio territorial

Asimismo, desde el Síndic de la capital catalana denuncian el "agravio comparativo territorial". Un "factor a tener en cuenta" en Cataluña, ya que en Tarragona, Lleida y Girona existen títulos de transporte bonificados, "mayormente gratuitos" y con "requisitos más flexibles" y, en consecuencia, "más favorables para las personas mayores".

Lo mismo ocurre fuera de Cataluña. "En otras ciudades estatales de una dimensión y características similares a Barcelona, como Madrid, donde todas las personas mayores de 65 años pueden viajar de forma gratuita en el conjunto de la comunidad autónoma", añade la institución que también se refiere a otros factores de desigualdad.

"En el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), todas las personas que obtuvieron el carnet de pensionista antes de 2014, año en el cual el sistema fue modificado, pueden acceder a la T-metropolitana sin límite de ingresos", afirman, por lo que consideran "oportuno" iniciar una actuación de oficio para analizar en qué medida el colectivo de personas mayores o con discapacidad de la ciudad de Barcelona tienen garantizados sus derechos a la movilidad sostenible y accesibles y a la inclusión.

"Cuando haya finalizado la actuación, informará de las conclusiones y propuestas de mejora, aunque ya se ha detectado la existencia de suficientes indicios para recomendar el avance hacia la gratuidad del transporte público para dicho colectivo", apunta la Sindicatura de Greuges, que también señala "la incoherencia" entre las políticas públicas para favorecer una movilidad sostenible y un envejecimiento activo, y las limitaciones de acceso al transporte público para las personas mayores

Más de un millón de pensionistas en Barcelona

“Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona consideramos que se tendría que avanzar hacia la gratuidad del transporte público para las personas jubiladas de nuestra ciudad. Creemos que es incoherente fijar solamente ciertas reducciones para las personas pensionistas al mismo tiempo que se está apostando por la movilidad sostenible y el envejecimiento activo. Por lo tanto, creemos que como pasa en otras ciudades de Cataluña y del estado, las personas mayores de 60 años deberían tener acceso a la T-metropolitana de forma gratuita”, sentencian.

En la provincia de Barcelona hay aproximadamente 1.350.000 pensionistas, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con una pensión media anual de 19.684 euros: "Estas cifras evidencian que una parte significativa de la población queda fuera del acceso a la T-metropolitana, tanto en su forma gratuita como en la reducida".