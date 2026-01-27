Joaquín Prat, sobrecogido con el testimonio de la tía del menor asesinado en Sueca

El doctor Cabrera, psiquiatra, descarta el ataque de locura en el asesino confeso de Sueca: "Nadie se lo traga"

El dolor y la incomprensión de Encarnación tras el asesinato de su sobrino de tan solo 13 años a manos del padre de un amigo del niño ha dejado mudo a todo el plató. Andrea Herrero, reportera del programa, se ha desplazado hasta la localidad valenciana de Sueca para hablar con la tía del menor asesinado. El detenido confeso es Juan Francisco, de 48 años, padre del amigo con el que Álex estaba jugando en el momento del crimen.

El hombre se entregó voluntariamente a la Guardia Civil con manchas de sangre y confesó el asesinato, alegando que actuó por un “ataque de locura”, aunque los investigadores aún analizan las motivaciones. Tras las duras imágenes de dolor y rabia de la familia del menor al pasar el furgón policial con el detenido, Encarnación ha conectado con el programa ‘El tiempo justo’.

Encarnación, hermana de la madre del niño fallecido, ha confesado que la familia está pasando por un momento muy duro, completamente consternada por la pérdida: “Es muy fuerte lo que ha pasado. Pedimos justicia”, decía la mujer, sin fuerzas y con apenas voz, reflejando la devastación emocional que sienten.

“Me han matado a mi sobrino”

Encarnación no ha podido aportar más información debido al difícil momento personal y familiar que atraviesan. Muy nerviosa, ha repetido entre lágrimas: “Ha matado a mi sobrino”. El presentador del programa, Joaquín Prat, le ha trasladado el pésame y le ha preguntado con respeto si logra comprender los motivos del crimen: “Es una incomprensión total”, respondía ella.

“El niño era muy bueno y muy querido por todos. No tenían ningún problema”, explicaba la tía, subrayando que la relación entre ambos menores era excelente y que eran muy buenos amigos. Ni ella ni el resto de la familia entienden el motivo de este asesinato, mientras siguen a la espera de respuestas judiciales, reclamando justicia para Álex.