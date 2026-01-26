La mítica actriz reaparece en televisión con Joaquín Prat y habla abiertamente del trastorno que padece

El importante papel del hijo de Estíbaliz Sanz en su vida con esquizofrenia: "Me hubiera hecho daño"

Estíbaliz Sanz, la mítica modelo que protagonizó la primera portada de la revista 'Playboy', ha reaparecido en 'El tiempo justo' con un cambio de look del que se siente orgullosa. Se muestra segura y agradece a su estilista y maquillador su nuevo físico. "El blanco es el reflejo de la luz que lleva dentro", comenta Clara, quien le ha ayudado a elegir el vestido que porta.

Eso sí, a lo largo de su vida todo no ha sido un camino de rosas. Sanz así lo ha manifestado en el programa de Telecinco, donde comparte cuál es exactamente el trastorno que padece. "El diagnóstico es esquizofrenia paranoide grave con alucinaciones", comparte. Sanz comenta que escucha "voces" que le causan "daño", aunque reconoce que su situación va a mejor gracias al equipo de terapeutas que le ayudan día a tras día y a la mediación que recibe. "Hace tiempo que no las escucho", comenta.

"No puedo ir sola"

Sanz, que ahora vive en Zafra (Badajoz) con su familia, relata cómo es su vida en la actualidad. "Llevo medicación a raja tabla, no me dejo ninguna toma ningún día. Al centro voy una horita al día", cuenta como podemos escuchar en el programa de Telecinco.

La mítica modelo asegura que necesita en todo momento estar acompañada de alguien. "He tenido que traer a mi hermano porque no puedo ir sola", dice. Normalmente, suele "desorientarse" y por eso tiene que ir alguien con ella.

Para Estíbaliz, su hijo "es lo más grande". Y explica cómo suele ayudarle. "Cuando me vienen las voces lo llamo a él y le digo: 'estoy con voces'. Él me dice: 'tú imagínate que las voces soy yo'. Me imagino eso y automáticamente me desaparece todo", relata.