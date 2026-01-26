Pilar Eyre critica que Iñaki Urdangarin haya desvelado en sus memorias "una intimidad de su hija Irene"

Ana Carrillo 26 ENE 2026 - 20:21h.

Pilar Eyre ha criticado tres revelaciones que ha hecho el exmarido de la infanta Cristina en su autobiografía

Las memorias de Iñaki Urdangarin: cómo se enteró de su sentencia a prisión, la promesa que le hizo a sus hijos y su relación con Ainhoa Armentia

Las memorias de Iñaki Urdangarin, excuñado del rey Felipe VI, se publicarán el próximo 12 de febrero con el título 'Todo lo vivido' y en ellas abordará su relación con distintos miembros de la Casa Real, su vínculo con la infanta Cristina de Borbón, el inicio de su noviazgo con Ainhoa Armentia y su relación con sus cuatro hijos. La periodista Pilar Eyre ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para explicarle a Joaquín Prat los tres fallos que le encuentra a esta autografía: uno de ellos, en su opinión, es haber desvelado "un problema íntimo de su hija Irene".

"Es un libro totalmente innecesario y que va a hacer daño a mucha gente, sobre todo por tres cosas", ha comenzado diciendo la periodista experta en la Casa Real, que ha recordado que fue ella la que dio la exclusiva de que Iñaki Urdangarin estaba escribiendo sus memorias. Una de esas cosas a las que hace referencia es haber revelado que su hija Irene, la pequeña de los cuatro hijos que tuvo con la hermana de Felipe VI, padece un trastorno del aprendizaje: "Me ha molestado mucho, es tan fuerte que creo que no me atrevo a verbalizarlo".

"Yo creo que este problema él lo ha consultado con su hija y que la hija le ha dado permiso para ponerlo, pero aún así considero de muy mal gusto que el padre haya desvelado este problema íntimo de su hija, que hasta ahora no se ha sabido, y que tiene que formar parte de la intimidad", ha argumentado la escritora, que no ha revelado lo que publicó la revista 'Hola', que es que en las memorias de Iñaki Urdangarin se cuenta que Irene Urdangarin tiene dislexia, que es un trastorno específico del aprendizaje que se traduce en la existencia de dificultades significativas en la lectura, la escritura y el reconocimiento de palabras.

