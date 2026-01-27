Gritos y empujones en el paso a disposición judicial del asesino confeso del menor de 13 años en Sueca

La autopsia confirma que Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca, murió de múltiples cuchilladas asestadas por un adulto

Compartir







La autopsia de Álex, el niño de 13 años asesinado en la vivienda de un amigo en Sueca, Valencia, cuando jugaba con él a la consola, confirma que el menor murió después de que le asestasen múltiples puñaladas que fueron causadas por la fuerza de una persona adulta.

Este análisis disipa las otras hipótesis que quedaban abiertas y termina de señalar a su asesino confeso: el padre de su amigo, la otra persona que se encontraba en el domicilio donde ocurrió el crimen.

El asesino confesó aseguró haber sufrido "un ataque de locura", algo a lo que podría aferrarse de cara al juicio que le podría enviar a prisión permanente revisable.

Una de las tesis es que atacara al menor de 13 años por haberle contado a su madre que reñía, gritaba o castigaba

'El Programa de Ana Rosa' ha consultado con el psiquiatra forense José Cabrera si la versión del ataque de locura podría ser cierto y si le podría servir de atenuante al ser juzgado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Este sujeto, ya veremos los estudios que se le vana hacer, en qué acaba. Este tipo de sujetos estalla en una cosa concreto y en un individuo concreto. Este hombre tenía algo contra el niño y no solo quería matarlo, quería destruirlo. La violencia que se ha aplicado en este crimen es innecesaria", ha comenzado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Cabrera ha continuado explicando: "Necesitamos el móvil exacto para entender esto. No tienes que ser un enfermo mental para hacer eso. El ataque de locura es muy socorrido y su abogado se lo recomendará, lógicamente, pero esto no es tragable. No hay antecedes, ningún papel y es aparentemente tranquilo ¿Quién se va a comer la idea de que este hombre es un trastornado? Pero es normal que la defensa lo intente".