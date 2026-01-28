El dolor de la tía del menor de 13 años asesinado en Sueca por el padre de su amigo en 'El tiempo justo': "Pedimos justicia"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María, tía materna del menor asesinado en Sueca

Compartir







Después de que la autopsia de Álex, el niño de 13 años asesinado en la vivienda de un amigo en Sueca, Valencia, cuando jugaba con él a la consola, confirmase que su muerte había sido causada después de que un adulto le asestase múltiples puñaladas, la familia del menor protagonizaba momentos de gran tensión cuando el asesino confeso llegaba en el furgón para pasar a disposición judicial.

Ahora, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María, tía de Álex, que ha pedido justicia: "Estamos destrozados".

María, tía materna del menor asesinado en Sueca: "Solo esperamos que se haga justicia"

Sobre cómo era Álex, María ha respondido: "Era deportista, muy alegre... era un trocito de pan que nunca se había metido con nadie. Muy bueno".

"Al principio no sabíamos si había sido el niño el padre, pero por la brutalidad que tenía lo normal es que hubiese sido el padre", ha apuntado la tía de este pequeño.

Sobre qué espera la familia "Solo esperamos que se haga justicia. Por mi parte le habría puesto en la plaza y le habría apedreado. Le haría lo mismo que le han hecho a mi chiquillo porque no hay derecho", ha dicho María.