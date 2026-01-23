Raquel Noya Europa Press Pontevedra, 23 ENE 2026 - 13:37h.

El hombre, natural de O Porriño, Pontevedra, podrá cobrar su participación premiada con 15.000 euros tras conseguir recomponerla

Con ayuda de unas pinzas de depilar, el hombre y sus sobrinos consiguieron recomponer la papeleta y llevarla al lotero, que la ha dado por buena

Se trata de una participación vendida por un grupo de padres de alumnos del IES Ribeira do Louro de la parroquia de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra), con el objetivo de que sus hijos pudiesen ganar dinero para el viaje de fin de curso a Lanzarote.

La suerte hizo que cada una de ellas resultase agraciada con 15.000 euros. Sin embargo, uno de los compradores trituró la papeleta por error, percatándose de su fallo cuando sus familiares le advirtieron de que él había comprado una participación premiada.

Según explica el responsable de la administración 'El X de la Suerte' (donde se adquirió la lotería), Andrés Martínez, el hombre poseía distintas papeletas no premiadas, metiéndolas en la trituradora de papel todas ellas. Cuando su familia lo informó de que una de ellas había resultado agraciada, decidió ir al aparato a recuperar los pedazos de papel para tratar de reconstruirla. Estaban en juego 15.000 euros.

Reconstrucción con pinzas de depilar

Con ayuda de sus sobrinos, fueron capaces de recomponer la participación usando para ello unas pinzas de depilar, llevándola entre dos cristales hasta el lotero, que la ha dado por válida, por lo que podrá ser cobrada esta misma semana.

Tal como explicó Martínez a Europa Press, no es la primera papeleta rota que recibe en estas fechas, debido a que muchos compradores las rompen sin darse cuenta de que está premiada. "Pero normalmente en cuatro pedazos, no en más de cien", bromeó.

Él ha recordado que estos estudiantes repartieron unos 15 millones de euros en la localidad pontevedresa, por lo que en los últimos días los premiados han podido acudir a reclamar su dinero, esperando que sea ingresado esta misma semana.

La suerte repartida por todo Porriño

La participación que casi termina en el limbo, fue premiada en el sorteo de El Niño del pasado 6 de enero, con parte del segundo premio. Fue depositada a través de la administración el X de la suerte, que en esta ocasión repartió más de 24 millones de euros.

Los adolescentes que vendieron las participaciones y sus padres abrieron botellas de champán con los loteros, contando que se habían vendido participaciones por todo Porriño para sufragar su viaje, para el que han recaudado de sobra para volver si así lo desean.