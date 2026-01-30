Qué te ofrecen los bancos si te toca el Euromillón

Todos los grandes premios de juegos 'oficiales' tienen que gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras autorizadas

Cómo afecta el tipo de cambio si cobras un premio de una lotería internacional: países que más convienen

Ganar el Euromillón es uno de esos golpes de suerte que trastocan cualquier plan de vida. De un día para otro, puedes pasar de mirar la cuenta corriente a gestionar millones. Pero más allá del impacto emocional, hay un paso inevitable: acudir al banco. ¿Qué papel juegan las entidades financieras cuando cobras un premio millonario? ¿Qué te ofrecen realmente?

¿Dónde se cobra el premio?

En España, todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado iguales o superiores a 2.000 euros, como es el caso del Euromillón, no pueden cobrarse en una administración de lotería. Tienen que gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras autorizadas por SELAE, como CaixaBank o BBVA.

No es necesario que seas cliente del banco donde acudas a cobrar el premio. De hecho, no pueden obligarte a abrir una cuenta ni aplicarte comisiones por recibir el importe. Solo tendrás que presentar tu DNI o NIE, y el resguardo del boleto ganador. El banco gestionará entonces la transferencia del premio, que puede tardar más si no tienes una cuenta abierta previamente. Sin embargo hay que tener presente que no te pueden cobrar comisiones, imputar gastos u obligar a contratar cualquier servicio como requisito pare realizar el cobro del premio.

¿Y qué te ofrecen los bancos si cobras un premio grande?

Aunque el ingreso es un trámite aparentemente sencillo, los bancos no pierden la oportunidad de fidelizar a quien, de repente, tiene millones disponibles. ¿Y qué te pueden ofrecer?

En primer lugar, servicios financieros a medida: cuentas sin comisiones, tarjetas exclusivas, acceso prioritario a gestores personales o condiciones preferentes en inversiones. Todo dependerá del importe recibido y del perfil del nuevo cliente.

Algunos bancos ofrecen servicios de asesoramiento patrimonial, donde te explican cómo diversificar el capital, estructurar donaciones, prever la fiscalidad o incluso crear vehículos de inversión personalizados. No son ofertas estándar: se negocian, se personalizan… y se adaptan al perfil del afortunado.

En el momento del cobro, el banco actúa también como intermediario fiscal. En premios como el Euromillón, si superan los 40.000 €, se aplica una retención directa del 20 % sobre el exceso. Es decir, el banco te transfiere el importe ya descontado según marca la ley, y notifica a la Agencia Tributaria.

Aunque esta retención no requiere declaración adicional en el IRPF (porque se considera un impuesto finalista), sí tiene implicaciones si el dinero genera rendimientos financieros o se dona, aspectos que el banco puede ayudarte a planificar.

¿Conviene quedarse en el banco donde se cobra?

No necesariamente. Una vez cobrado el premio, el dinero es tuyo y puedes transferirlo a cualquier entidad. De hecho, muchos premiados abren cuentas en varios bancos para diversificar el capital o explorar ofertas más ventajosas.

Lo mejor es comparar opciones antes de aceptar vinculaciones o productos asociados al cobro. Recuerda que, en este contexto, tú eres quien decide… y los bancos compiten por seducirte.

Ganar el Euromillón es una puerta abierta a otro mundo. Pero esa puerta suele pasar por una sucursal bancaria. Aunque no estás obligado a vincularte a ninguna entidad, los bancos pueden ofrecerte mucho más que un ingreso en cuenta: asesoramiento, condiciones exclusivas y herramientas para cuidar —y multiplicar— tu fortuna. Porque si gestionar bien tu dinero siempre ha sido importante, tras un premio millonario se convierte, directamente, en esencial.