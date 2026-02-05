Quintanilla está acusado de desplazar la actividad de dos empresas que administraba a otras mercantiles suyas

Detenido en Arahal, en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador

José Luis Quintanilla, un empresario cántabro, se enfrenta a nueve años de cárcel acusado de desplazar íntegramente la actividad de una asesoría jurídica y una correduría de seguros (empresas familiares que administraba y de las que era titular junto a su madre y su hermana) a otras mercantiles suyas.

Según informa ‘El Diario Montañés’, todo empezó con la denuncia que presentó en el año 2021 la hermana del empresario y exedil del PRC y PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Olga Quintanilla, cuando detectó “irregularidades” cometidas, a su entender, por su hermano y “varias personas”.

La Fiscalía sostiene que José Luis Quintanilla estableció un plan dirigido al desplazamiento íntegro de la actividad empresarial de las dos empresas familiares a otras sociedades de nueva creación controladas por él.

El "trasvase empresarial" de José Luis

Para ello, era “imprescindible” el apoderamiento de datos reservados y secretos de las mercantiles. Para ello, el principal acusado, “como persona que controló en su totalidad y desde el inicio las acciones descritas, instaló, por sí o por tercero, un software para realizar una copia completa en un dispositivo externo de los archivos del servidor común de ambas empresas”.

Para el fiscal, José Luis y su cuñado “ejecutaron la captación de datos” y “posteriormente los cedieron” a las empresas que habían creado “para el desarrollo empresarial de ambas mercantiles en grave detrimento económico de las empresas titulares de la información reservada”.

Varios testigos hicieron referencia en la primera sesión de juicio al “trasvase empresarial” por parte de José Luis Quintanilla a las mercantiles de su propiedad. También hablaron de “confusión, anomalías y problemas” y admitieron que les invitaron a cambiarse a las nuevas empresas del acusado.

En la segunda sesión del juicio tuvo lugar la comparecencia Olga, la hermana que denunció al empresario. También compareció un perito de la Policía que concluyó que 14 archivos hallados en el registro de la empresa de José Luis procedían de la de su hermana.

"No tuve la percepción de hacer algo ilegal"

Quintanilla ha negado este jueves en el juicio los cargos que le imputa tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercer su hermana, Olga Quintanilla. "No tuve percepción de hacer algo ilegal", ha sostenido el empresario a preguntas del fiscal, tal y como recoge 'El Diario Montañés'.