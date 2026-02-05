CCOO, UGT y Semaf mantienen la huelga

Los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- mantienen la convocatoria de huelga en todo el sistema ferroviario del 9 al 11 de febrero, después de que haya terminado sin acuerdo la segunda reunión mantenida con el ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque los contactos seguirán esta tarde.

Según han explicado a los medios responsables de los tres sindicatos a la salida de la reunión, que ha durado tres horas y media, Transportes se ha comprometido a hablar con el Ministerio de Hacienda para buscar vías de financiación de las reclamaciones sindicales.

También mantendrá reuniones con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para buscar la forma de mejorar las condiciones operativas que demandan los representantes de los trabajadores.

Este es el segundo día consecutivo que Puente se reúne con los sindicatos, aunque las reuniones celebradas hasta ahora no han salido compromisos concretos y cifrados sobre las peticiones de los sindicatos.