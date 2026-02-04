Los sindicatos mantienen la huelga en el sector ferroviario tras reunirse con Transportes

Agencia EFE Europa Press 04 FEB 2026 - 14:55h.

Las partes seguirán negociando este jueves para intentar desbloquear los paros anunciados para los días 9, 10 y 11 de febrero

Los maquinistas convocan tres días de huelga para "recuperar los estándares de seguridad"

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones

La primera reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios ha terminado sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para la próxima semana en todas las compañías de tren, aunque ambas partes se han emplazado a una segunda reunión para este jueves.

Conversaciones en tono positivo

Fuentes del Ministerio aseguran que el encuentro ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo.

Sobre estas demandas, enfocadas principalmente en el incremento de la seguridad en las operaciones ferroviarias, sobre todo tras los accidentes de Adamuz, Córdoba y Gelida, Barcelona, el Ministerio dice que las "suscribe al completo".

A la reunión, que comenzó a las 12.25 horas en la sede del Ministerio en Madrid, acudió Óscar Puente, acompañado del secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática (ya que está en Cataluña atendiendo la crisis en Rodalies); el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre.

Por parte de los sindicatos, han acudido una representación de CCOO, UGT y Semaf (la organización sindical mayoritaria entre los maquinistas).

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.