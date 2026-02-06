La sucesión de borrascas de este inicio de año han llevado al límite de su capacidad a decenas de presas y embalses en todo el país

Las lluvias extremas reabren el debate sobre la seguridad de las presas: así se clasifican según su riesgo potencial

La sucesión de borrascas de este inicio de año han llevado al límite de su capacidad a decenas de presas y embalses en todo el país. Es el caso de la presa de Quéntar, en Granada. El agua rebosa y en los últimos días ha abierto compuertas para aliviar la presión del agua retenida. En jornadas como hoy se pone al límite su resistencia. Hace meses que el colegio de ingenieros pide más inversión para mantener estas infraestructuras y denuncia que una de cada tres presas necesita una revisión a fondo.

"Pues entre malo, malísimo y pésimo". Así califican algunos expertos el estado general de las presas dependientes del Estado. La mayoría se construyeron hace 50 o 60 años y empiezan a acusar el paso del tiempo.

De las 375 de titularidad estatal, la asociación de caminos alerta de que una de cada tres necesita alguna revisión estructural y el 30% una revisión a conciencia. "Hay alguna presa que verdaderamente tiene ya problemas latentes", alerta José Trigueros, presidente de la asociación de ingenieros de caminos.

El 50% de las presas tienen los desagües de fondo defectuosos

El 50% tienen los desagües de fondo defectuosos. No significa que por eso vayan a reventar, pero sí pueden rebosar, sobre todo en episodios de lluvias extremas como los que estamos sufriendo. Desde Transición Ecológica rebajan la preocupación. "Las presas no están en estado crítico", aseguran.

Dicen que el mantenimiento se está haciendo, aunque reconocen que hace falta más inversión porque algunas requieren otro tipo de intervenciones más profundas. "Una senda estable presupuestaria que nos permita mantener una capacidad de renovación de las grandes infraestructuras adecuadas", señala...

Para garantizar la seguridad de las presas, los expertos reclaman un organismo independiente a semejanza del Consejo de Seguridad Nuclear y la activación de planes de emergencia para que las poblaciones más cercanas sepan qué hacer en caso de peligro.