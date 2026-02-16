El menor afectado tuvo que ser atendido y recibió varios puntos de sutura por la patada que recibió en la cara

Un joven jugador de 14 años ha recibido una patada en la cara, por parte de un rival, durante un partido de fútbol de categoría cadete de Primera Regional. Los hechos ocurrieron durante el Sporting Manacor–Sant Jordi (2-5), que se disputó en el campo de Sa Torre dels Enagistes (Manacor), según informa el 'Diario de Mallorca'.

El menor afectado tuvo que ser atendido y recibió varios puntos de sutura. El incidente aumentó la tensión que se palpaba en el campo. La Policía Nacional y la Local tuvieron que acudir a petición del Sant Jordi, para que la salida de los jugadores y de sus familiares se realizase sin incidentes.

“Le da con la bota, pero es una jugada fortuita”, explica Dando Seminario

En el Sporting Manacor están indignados por una acción “fortuita”. Desde el club manacorí entienden que “un padre esté asustado cuando ve la sangre, pero fue una acción fortuita”. “Le da con la bota, pero es una jugada fortuita”, explica Dando Seminario, quien añade además que no hubo enfrentamientos de ningún tipo, ni en el campo ni en la grada.

El Sporting Manacor confirma que sí hubo presencia policial, ya que se activó el protocolo a raíz de la utilización del código QR PUFS que ha puesto en marcha la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). “No hubo ningún problema”, recalca Seminario, quien añade que ya no quedaba casi nadie cuando llegaron los agentes y que espera “una disculpa” por parte del Sant Jordi.