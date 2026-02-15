Se mantienen este domingo con algún tipo de aviso a 45 tramos de ríos de la cuenca del Duero

SoriaLas últimas lluvias y deshielos mantienen este domingo con algún tipo de aviso a 45 tramos de ríos de la cuenca del Duero -18 menos que ayer-, aunque la situación más alarmante se vive en los municipios por los que atraviesa el Duero, como en San Esteban de Gormaz (Soria), Aranda de Duero (Burgos), Tudela de Duero y Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de en torno a las 9.00 horas de este domingo recogidos por EFE, que muestran cómo de los 45 avisos activos, 13 son de nivel rojo y de ellos 8 son del río Duero.

Desalojo preventivo y confinamiento en San Esteban de Gormaz por el desbordamiento histórico del río Duero tras el paso de la borrasca Oriana.

San Esteban de Gormaz, confinado

La situación más complicada se vive en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz -3.000 habitantes-, por donde el río Duero sigue cruzando con un nivel cercano a los 5 metros y un caudal de 270,14 m3/s que tiende a estabilizarse.

Esta crecida obligó ayer a la Junta a declarar el confinamiento y evacuación de las partes afectadas del municipio, ya que el agua llegó a anegar varias calles, las más cercanas al río, algo que también sucedió en el municipio vallisoletano de Tudela de Duero, que afectó a algunas casas residenciales.

Además del Duero, están en situación de alerta roja el Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); el Cega en Megeces (Valladolid); el Guareña en Toro (Zamora) y el Riaza en Segovia.

De este modo, los avisos se concentran en estos momentos en los ríos y los tramos del Duero del este de la Comunidad, mientras que la situación ha mejorado, ya sin avisos importantes, en los ríos del norte y noroestes de la autonomía, especialmente en León.

Estado de las carreteras y el tiempo

Asimismo, casi una treintena de carreteras, todas ellas secundarias, permanecen cortadas por las inundaciones o por la nieve caída en las últimas horas.

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado ningún aviso por inclemencias meteorológicas y se espera una jornada nubosa, pero sin lluvias, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados en Salamanca y se quedarán en 7 en Burgos; mientras que las mínimas llegarán a los -3 en Segovia.