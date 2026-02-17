Blanca Agost 17 FEB 2026 - 17:14h.

Una práctica ilegal que ha llevado a los vecinos de un barrio de Madrid a demandar a un fondo de inversión.

Primer juicio en nuestro país por acoso inmobiliario. Una práctica ilegal que ha llevado a los vecinos de un barrio de Madrid a demandar a un fondo de inversión.

Alfonso, Nani y Cristina son vecinos de Tribulete y acaban de salir de declarar. Acusan a su casero, el fondo Elix de acoso inmobiliario. En el juicio les han preguntado de qué manera se ha ejecutado el acoso y las amenazas. La misma Cristina nos contaba hace unos meses que con sus contratos temporales solo podía pagar los 600 euros que le costaba el alquiler antes de la llegada del fondo. "Nadie quiere alquilarme una casa, las habitaciones ya cuestan lo que yo pago de alquiler".

Obras eternas durante más de año y medio

Por eso no han tenido más remedio que soportar desde hace año y medio unas obras eternas por las que la jueza les ha preguntado. "Abrían cubiertas, se inundaban pisos, ponían andamios...".

La mitad de las familias del edificio ya se han marchado, los que quedan esperan que el juicio abra un camino a otros inquilinos. "Estamos contentos y que ellos estén imputados nos alegra".

El jueves irán a declarar los imputados del fondo bruitre Elix.