El 80 % de las mujeres jóvenes españolas ha sufrido acoso en redes sociales

El 80 por ciento de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales, según un informe del Ministerio de Igualdad sobre la violencia digital contra las mujeres.

El informe también se refiere a la violencia que sufren en redes sociales determinados colectivos profesionales y públicos.

El 73 % de las periodistas sufren este tipo de violencia

En sentido, señala que el 73 % de las periodistas sufren este tipo de violencia con ataques "sexistas, sexualizados y centrados en la apariencia física, no en el desempeño"; porcentaje que se sitúa en el 58,2 por ciento entre las europarlamentarias, de las que el 46,9 % dice haber experimentado amenazas de muerte o violación.

El estudio concluye que el 70 % de las denuncias en canales especializados como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) corresponden a casos de violencia digital contra las mujeres.