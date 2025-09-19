Luz verde a la eutanasia de Noelia: su padre la paralizó hace un año y podrá recurrir

En su resolución, el TSJC desestima el recurso presentado por el padre de Noelia

Cuando tu padre te pide ayuda para morir: "Estaría contento de saber que estoy contando su historia"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año, a través de un recurso en los tribunales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal catalán desestima el recurso del padre de la joven, representado en los tribunales por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, y acuerda dar luz verde de la eutanasia de Noelia, aunque reconoce que la familia tiene derecho a acudir a la justicia para tratar de impedir su muerte digna.

Noelia solicitó la muerte asistida tras un intento de autolisis en octubre de 2022. La joven trató de quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que le causó una lesión medular que sufre ahora con una paraplejia completa que le impide mover sus piernas y le provoca un dolor intenso.

Dos años después de aquello solicitó la eutanasia, siendo en verano cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avalaba su deseo de una muerte digna.

Los expertos concluyeron que disponía de “plena capacidad de hecho” y era consciente de su decisión, manifestando “razonablemente su voluntad" apuntando además hacia una “situación clínica no recuperable” que genera en la joven una “dependencia grave”, así como “dolor y padecimiento crónico e imposibilitante”.

Frente a ello, no obstante, el padre de la joven impulsó el recurso defendiendo la vulneración del derecho fundamental a la vida, añadiendo además sus abogados en la demanda que los informes del centro donde fue tratada de la lesión medular mostraron una mejoría en su estado de salud. Además, defendiendo su posición, la defensa de la familia alegaba que Noelia, poco antes de la fecha fijada para la eutanasia, el 2 de agosto, expresó dudas respecto a ello en una nota manuscrita. Sin embargo, ella dijo que no era consciente de haberla escrito y que no tenía intención de echarse atrás, como ha ratificado ahora en el juicio.

Médicos y forenses han coincidido en una línea: la joven posee las “competencias conservadas” y no padece alteración mental alguna que merme su capacidad para decidir sobre su propia vida.

No era de la misma opinión abogados cristianos. “Noelia tiene una pensión de 400 euros y no recibe tratamiento psiquiátrico ni rehabilitador. No es una decisión libre. Esta situación la ha abocado a la eutanasia”, apunta la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, quien insiste que "es vergonzoso que las instituciones públicas que tanto que se llenan la boca hablando de salud mental, en vez de invertir en un tratamiento para esta joven, lo que hace es abocarla a la eutanasia y culpabilizar al padre de tratar de salvarle la vida”.

Finalmente la justicia ha tomado una decisión aunque la familia tiene derecho a acudir a la justicia para tratar de impedir su muerte digna.