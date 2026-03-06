El caso comenzó en mayo de 2024, cuando se presentó la primera de nueve denuncias contra Miguel.

El caso comenzó en mayo de 2024, cuando se presentó la primera de nueve denuncias contra Miguel, quien confesó varios abusos, incluido uno reciente en verano de 2021 contra la hija de unos amigos. Tras un mes en libertad, las víctimas denunciaron el riesgo de que volviera a actuar. Este verano, presuntamente agredió a otra mujer, hecho que motivó que Marisa, su esposa, intentara matarlo el 10 de febrero al administrarle pastillas.

Sin embargo, una de las víctimas asegura que Marisa conocía los delitos de su marido desde 2015 y los encubrió. “Marisa ya sabía de al menos dos víctimas desde 2015. Les decía que eran mentiras y que eran unas busconas", ha dicho. La mujer está siendo investigada por encubrir y porque habría sido cómplice de las agresiones de su marido.

El marido de otra de las víctimas: “Marisa ha sido conocedora en todo momento”

El testimonio de una de las víctimas ha sido confirmado por el marido de otra víctima en el programa 'Vamos a ver'. “Marisa ha sido conocedora en todo momento”, asegura. “Me consta que ha estado presente en algunas de las agresiones sexuales, y también me consta que ella ha podido ser, reconocido por ella misma, autora de uno de los delitos que se le imputan a su marido.