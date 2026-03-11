Mueren tres mujeres, y cuatro personas heridas, la policía investiga si se trata de un caso de violencia de género

El mensaje del concejal de Palencia que se cambió de sexo: "Es para demostrar lo ridícula que es la ley"

Compartir







Tres personas fallecieron y cuatro resultaron heridas tras un incendio en un edificio en Miranda de Ebro, Burgos. Los heridos se encuentran ingresados en un hospital, mientras que la policía ha detenido a un hombre relacionado con el suceso, aunque hasta el momento no ha confesado ser el autor del incendio. Entre las víctimas mortales hay tres mujeres, dos de ellas madre e hija, y una vecina.

Nuestro compañero de informativos Telecinco, Asier Baílez, ha informado que la detención se produjo después de que el sospechoso se presentara voluntariamente en la comisaría, tras una discusión previa. Las autoridades investigan si se trata de un caso de violencia de género.

Un shock terrible a raíz de una bocanada de humo negro

Uno de los vecinos del inmueble, Mauro, padre de los niños ingresados, ha relatado cómo vivieron los momentos más críticos: "Mis hijos están bien, gracias a Dios, gracias a la policía que llegó rápido y logró calmarnos a todos porque esto era un estado de pánico terrible. Fueron atendidos muy bien junto con su madre y, bueno, mi hijo hoy pudo ir a la escuela tranquilamente, la niña se quedó en casa con su mamá más tranquila. Yo realmente no pude dormir en toda la noche, es la verdad".

Mauro ha explicado que todo comenzó cuando un hombre ebrio y con actitud violenta comenzó a molestar a una vecina: "Traigo a mis hijos de la escuela alrededor de las cinco y media de la tarde. Para las seis y media o siete, mi hijo me dice que golpeaba la puerta. No era mi puerta, me asomo y estaba molestando a la vecina un hombre muy ebrio, muy malas pintas, preguntando por otra persona que no era esa señora. La señora le respondió: 'Estoy sola, por favor vete, me estás molestando'. Salí a preguntarle si estaba bien, me dijo que sí, así que cerré mi puerta y me quedé mirando por la mirilla".

El fuego se propagó por el edificio y obligó a Mauro y a otros vecinos a buscar una salida desesperada: "Nos asomamos y no se veía escalera era una bocanada de humo negro. Cerramos la puerta y corrimos al balcón, fue lo único que pudimos hacer. Vi que no pasaba un alma por la calle para pedir ayuda, no me salió otra cosa que saltar desde el balcón del segundo al balcón del primero. Me vio uno de los vecinos que tampoco se había percatado de la situación hasta que me vio a mí. Ahí los dos saltamos al suelo y empezamos a correr como perros sin cabeza, porque estábamos como en un estado de shock terrible".

Mauro también cuenta que desconocía al hombre detenido: "No lo sabía, era la primera vez que lo veía aquí en el portal. Esto se me pareció muy extraño, porque la vecina es una persona tranquila y nadie molestaba a nadie. Por eso salí a preguntar si estaba todo bien".