La investigación confirma que el arma del crimen fue una maza utilizada por el matrimonio en la cocina

Seis meses después del homicidio del ganadero Toño Otero en Ribadesella la investigación ha concluido que los golpes recibidos son compatibles con una maza con la que su mujer hacía queso. Un instrumento que parece que la propia mujer entregó a las autoridades.

El informa de la autopsia de Toño Otero, ganadero de Ribadesella confirma que los golpes que le provocaron la muerte son compatibles con la maza con la que su mujer hace el queso. Recordemos que su viuda y su hermana han mantenido desde el principio que ella estaba haciendo queso cuando se giró y vio a dos encapuchados detrás de su marido.

Aseguraron que habían entrado a plena luz del día en la vivienda y que había golpeado al ganadero hasta provocarle la muerte. Sin embargo, semanas después, a la cuñada le comenzaron a entrar las dudas: “Tengo dudas sobre si realmente existieron los encapuchados… Sospecho de mi hermana y no me cuadran muchas cosas de las que me ha dicho”. Los investigadores tampoco han encontrado rastro de los encapuchados y la viuda ya ha tramitado el seguro de vida de su esposo, el ganadero dejó claro en su testamento que todos sus bienes eran para ella. La investigación sigue bajo secreto y la pregunta que sobrevuela el caso es: ¿Quién levantó la mazo contra el ganadero?

Olaya Suárez, periodista de ‘El Comercio’, responsable de la información ha explicado que la Guardia Civil durante su primera inspección se llevó varios utensilios de la cocina y entre ellos estaba la maza. Además, la cuñada del ganadero explicó a las autoridades que sospechaba que la maza con la que su hermana estaba haciendo el queso podría ser el arma del crimen.

‘Vamos a ver’ ha podido hablar en exclusiva con la viuda del ganadero, quién niega en rotundo que ella tenga nada que ver con la muerte de su marido: “Yo no voy a salir a justificar algo que no he hecho. Me mantengo en lo que dije. Quienes mataron a mi marido fueron unos hombres, yo no. Yo no he, yo no he sido. Estoy muy dolida con todo lo que está ocurriendo y diciendo. Es una persecución, no salgo de casa, nadie me habla aquí, un día me van a dar una paliza”.

Además, la viuda asegura que no tiene ninguna intención de marcharse de Ribadesella y que no quiere saber nada de su cuñada: “Yo no me voy a ir del pueblo. No quiero saber nada de la hermana de mi marido. Yo no he sido, yo no lo he matado”.