Tras el crimen de su hijo en Tailandia, los mensajes entre Rodolfo y Silvia muestran reproches y manipulación que derivan en la denuncia por maltrato psicológico

Ana Rosa Quintana, crítica con los últimos movimientos del Presidente: "Súper Sánchez predica paz, amor… y vídeos de Tik-Tok"

Compartir







El actor Rodolfo se sentará en el banquillo el próximo 16 de abril de 2026, tras la denuncia por maltrato psicológicopresentada por Silvia Bronchalo, su expareja y madre de su hijo Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en 2023.

Esta exclusiva, de 'El programa de Ana Rosa', revela los mensajes de WhatsApp que ambos intercambiaron después del crimen de su hijo en Tailandia, mostrando un enfrentamiento cargado de reproches y hostilidad extrema.

La disputa comenzó apenas dos semanas después del suceso, cuando Silvia visitó a Daniel en prisión y compartió su impresión con Rodolfo: “No está bien Dani, Rodolfo. Pero llevaba tanto tiempo sin verle.” Él respondió con frialdad: “Pero me has dicho que estaba fuerte, ¿no? Eso es importante.” Silvia insistió: “Pero no está bien, dice que sólo piensa en Laura.”

Los reproches pronto se tornaron personales. Silvia acusó a Rodolfo de manipulación: “Siempre manipulando todo para que tú parezcas el santo, que no eres.” Él le respondió de forma tajante: “No necesito escribirte, no necesito nada de ti.”

PUEDE INTERESARTE La subida de precios dispara la recaudación de Hacienda: 10 M de euros más cada día

La tensión escaló hasta romper completamente la comunicación: “El que quiere tener el control eres tú, pero aquí somos dos padres”, escribió Silvia. Rodolfo contestó: “Lo que no quiero es tener que aguantarte. Dani va a hacer lo que yo le diga, te lo aseguro.” Silvia replicó: “Eso es muy cruel para Daniel y eso se llama manipulación.”

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras cinco meses de silencio, retomaron contacto solo para organizar los gastos de prisión de Daniel. Sin embargo, la conversación paso a ser personal y agresiva: “No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro. No me haces falta para nada, así que no me escribas. Y por cierto, me dijo Dani que no le llamaras. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento.” Silvia respondió: “No me vuelvas a insultar.”

La mejor amiga de Bronchalo narra un enfrentamiento telefónico entre ambos

La instrucción judicial incluyó declaraciones de testigos, entre ellos la mejor amiga de Silvia, que relató ante la jueza cómo era la relación entre ambos y cómo se vivían los intercambios de mensajes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según su testimonio, los intercambios entre ambos estaban cargados de hostilidad y reproches constantes. Aseguró que llevaban años sin hablarse y que la relación terminó muy mal, y que tras el encarcelamiento de Daniel, la tensión se intensificó.

La amiga narró una conversación telefónica que presenció entre ambos: él le decía “Tú aquí no pintas nada… en tu línea con tus paranoias, pirada, como una puta cabra, como siempre”, y la responsabilizaba de los traumas de su hijo: “Daniel está ahí porque tiene traumas, traumas por tu culpa”.

Silvia le respondía recordando los insultos y vejaciones previas: “Llevabas dos o tres días insultándome, vejándome… delante de nuestro hijo, como has hecho siempre”. Según la testigo, Rodolfo colgó abruptamente, poniendo fin a la conversación.