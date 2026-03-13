Maite Benítez, periodista y vecina de Hornachos (Badajoz), ha explicado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ cuál era la relación de Francisca con Lolo y Julián.

Así fueron los registros de la UCO para encontrar a Francisca Cadenas en la casa de los hermanos, sospechosos de su muerte en Hornachos

Con los hermanos González Sánchez detenidos y asegurando que ellos no tienen nada que ver con la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, y tras la confirmación de que los restos óseos encontrados en su vivienda pertenecen a la desaparecida, Maite Benítez, periodista y vecina de Hornachos (Badajoz), ha explicado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ cuál era la relación de Francisca con Lolo y Julián, los detenidos.

A pocos metros de la vivienda en cuyo interior se han encontrado restos óseos pertenecientes a Francisca Cadenas y en la que los agentes de criminalistas intentan establecer un relato de lo sucedido, María Vicente, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ nos ha dado la última hora sobre la investigación y ha hablado con Maite Benítez, periodista de Radio Hornachos, y una persona que conocía muy bien a Francisca y a los hermanos detenidos.

La periodista no has hablado del momento en el que los familiares de Francisca conocieron el hallazgo de los restos óseos en el interior de la vivienda: “Fue un momento muy emotivo, un momento fuerte en el que ellos, guardando la entereza que han tenido, igual que todos los que estábamos allí, nos quedamos impactados, pero siguieron manteniendo la compostura”.

Recordemos que José Antonio, el hijo menor de Francisca Cadenas: “Siempre ha mantenido la misma teoría, ha manifestado en muchas entrevistas que esa misma noche cuando fue a la casa de ellos, notó a uno de ellos nervioso, lo notó raro y sintió un palpito. Fue a su casa se lo contó a su padre y le dijo que quería volver a la casa, pero su padre le dijo que no lo hiciera porque ya le habían dicho que allí no estaba”.

Benítez asegura que la relación entre los vecinos de Hornachos es muy especial y Francisca no tenía problemas con nadie: “La convivencia en Hornachos, es un pueblo muy especial... Francisca era una persona amable, sonriente, simpática, iba casa por casa y ofrecía su ayuda a los vecinos… Estos vecinos tenían a su padre y a su tío enfermos y Francisca probablemente había ido a su casa a ofrecer comida, a ofrecer su ayuda”.