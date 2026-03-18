Myrna, de 69 años, cuando compartir piso no es solo cosa de jóvenes: "A mi edad no alquilan habitaciones"

José Rocamora 18 MAR 2026 - 16:48h.

Un inquilino que gana 2.000 euros al mes tiene menos posibilidades de ahorrar que un propietario que cobra 1.200 euros.

Uno de cada tres inquilinos dedica más del 50% de sus ingresos a pagar la renta: "Es urgente actuar para que vivir de alquiler sea una opción asequible"

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Es la trampa del alquiler. Más del 60% de los inquilinos no tienen capacidad de ahorro, una vez que pagan el alquiler. A una de cada tres personas el alquiler le come más del 50% de sus ingresos. A uno de cada cinco le pago de la hipoteca le deja en la misma situación. Un inquilino que gana 2.000 euros al mes tiene menos posibilidades de ahorrar que un propietario que cobra 1.200 euros. Por lo tanto, los precios de los alquileres impiden el ahorro, reunir dinero para la entrada de una hipoteca por lo que son muchos los que acaban atrapados en el mercado del alquiler.

Y volvemos a una realidad más escondida. Podemos pensar que el alquiler está relacionado con los más jóvenes. La mitad de los que tienen menos de 34 años comparten piso con desconocidos. Cierto. Pero esto también está afectando a personas con más edad.

Los adultos cada vez comparten más casa con gente que no conocen

Un 10% de quienes tienen entre 35 y 54 años se ha visto obligada a convivir con gente con la que no tiene ningún parentesco por motivos económicos. Algunos han visto cómo sus caseros de toda la vida necesitaban el piso para sus hijos. Con pensiones de 620 euros, y habitaciones que cuestan 450 euros. "Te sientes viejo, pero es imposible". Son datos que tienen cara. Myrna tiene 69 años, no podía pagar un piso ella sola y le costó mucho encontrar uno como el que hoy comparte con dos chicos jóvenes. "A mi edad no alquilan habitaciones, es difícil porque la mayoría busca estudiantes". Txema destina el 70% de su sueldo a pagar casa y gastos. "Te ves forzado a tener que compartir piso y no solo gente de 30, también de 40 años y de 50; gente que se separa, que necesita una nueva vivienda y sola no puede".

Álex Álvarez, gerente de 'Procesos Inmobiliarios' destaca los casos de adultos de entre 40 y 50 años que "comparten casa con un estudiante". Muchos se ven obligados a vivir con personas con las que no tienen parentesco ni vinculo afectivo, y cada vez a más edad. Alejandro García Gil, responsable de Protección Social Oxfam Intermon destaca que "hay gente mayor en situación crítica con el pago del alquiler. De hecho hay más deshaucios e impagos entre personas mayores con pensión mínima que entre jóvenes con más flexibilidad de volver al hogar familiar".

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La mitad de los jóvenes menores de 35 años emancipados vive de alquiler

Alrededor de la mitad de los jóvenes menores de 35 años emancipados en España vive de alquiler y los hogares jóvenes deben dedicar un 35% de su presupuesto a pagar la renta, un porcentaje que ha aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en las grandes áreas urbanas. Así se puede extraer del último número de 'Cuadernos de Información Económica', publicación editada por Funcas, en el que el autor Desiderio Romero muestra que el alquiler es un fenómeno urbano: seis de cada diez hogares residen en municipios de más de 100.000 habitantes. Asimismo, el autor explica que las dificultades de acceso para los jóvenes, el encarecimiento sostenido de los precios y el creciente peso de la vivienda en el debate político europeo revelan una tensión entre oferta, demanda y expectativas que ha desplazado la preocupación por el exceso de crédito.

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En su artículo, José García Montalvo expone que, aunque algunos indicadores --como el crecimiento de los precios o el volumen de transacciones-- recuerdan al periodo previo a 2008, el contexto actual presenta diferencias importantes, ya que el crédito crece de forma mucho más moderada y el principal problema parece residir en el déficit estructural de vivienda nueva frente al ritmo de formación de hogares.

Por su lado, el autor Francisco Rodríguez compara las políticas de vivienda aplicadas en distintos países europeos desde comienzos de siglo y señala que las medidas con efectos más duraderos son aquellas que actúan sobre los factores que limitan la oferta: la disponibilidad de suelo, la lentitud de los procesos de licencias urbanísticas y la seguridad jurídica de los promotores y propietarios. Según el autor, medidas adoptadas con el objetivo de mejorar la asequibilidad, como los controles de alquiler o los subsidios a la demanda, pueden generar efectos adversos a largo plazo.

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En 2025, uno de cada tres inquilinos ha tenido que cambiar de casa por la subida del alquiler y más del 60% no tiene capacidad de ahorro para comprarse una vivienda. Como señala Rocío, "si ganas 1.200 euros se te va todo en alquiler, luz y agua". Alejandro reconoce que tiene amigos que no cuentan con ninguna opción de alquiler. La solución pasa por limitar los precios, construir más, y movilizar la vivienda vacía. Otras posibilidades que gana enteros es la convivencia intergeneracional, en la que un mayor acoge a un joven a cambio de cuidados.