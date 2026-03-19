Miguel Salazar Madrid, 19 MAR 2026 - 17:15h.

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El abogado de Julián, uno de los dos hermanos que confesó su autoría en el crimen de Francisca Cadenas, ha pedido su puesta en libertad al mismo juez que le envió a prisión tras su detención. Recordemos que el autor material de la muerte de la mujer de Hornachos (Badajoz) había sido encarcelado tras hallarse los restos óseos de Cadenas en su vivieda. También su hermano Lolo quedó entre rejas a la espera de un juicio por el crimen, que sigue investigándose.

Tal y como ha podido saber 'El tiempo justo', la defensa de Julián pide su salida de prisión en base a un motivo concreto. "La ocnfesion del crimen no es necesariamente incompatible con la libertad del acusado", defiende el abogado. En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia podemos escuchar al periodista Alfonso Egea proporcionar todos los detalles de esta noticia que acabamos de conocer.

Más detalles de la investigación

Al parecer, el abogado defiende que la confesión no tiene por qué llevar a Julián a la cárcel. Mientras, seguimos a la espera de las decisiones que los magistrados adopten con ellos. El crimen ha visto por fin luz tras 9 años de silencio y con su cadáver en su casa.

En 'El tiempo justo' hemos podido conocer también audios significativos de la investigación. Algunas de las conversaciones dan a entender cómo todo el pueblo pacense sospechaban de 'Juli' y 'Lolo', no solo los hijos de la víctima. "¿No la tendrás todavía en tu cuarto y estarás zumbándotela?", le lanzó un testigo a Julián.