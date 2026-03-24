La ministra de Igualdad, Ana Redondo, realizó dichas declaraciones durante el coloquio 'Club Siglo XXI'

El 24% de las órdenes de alejamiento son inferiores a 350 metros

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista que son inferiores a 350 metros "no son eficaces", por lo que ha defendido que se obligue a los agresores a cambiar de residencia si no es posible aplicar la ley, como podría suceder en zonas rurales.

En un coloquio organizado este pasado lunes 23 de marzo por el 'Club Siglo XXI', Redondo ha incidido en la complejidad de imponer medidas de 500 o más metros en pequeños municipios, donde a veces la expareja "vive a escasos 100 metros".

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La mujer corre el riesgo de no estar protegida

En esta línea, ha cuestionado si la opción en estos casos es alejar a la mujer de su municipio, donde a lo mejor tiene a sus amigos, su familia o incluso su trabajo, por lo que, a su juicio, la mejor decisión sería que el agresor se fuera a otro municipio.

En su opinión, la mujer a la que se le aplica una orden de alejamiento de menos de 350 metros con su agresor "no está protegida", y corre el riesgo de que la policía, que es la encargada de protegerla, "no llegue" cuando haya un quebrantamiento de condena.

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La ministra ha cifrado en un 24 % las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros, una distancia que ha considerado que tampoco es son suficiente.

El Ministerio de Igualdad envió recientemente una carta al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía con recomendaciones para garantizar la protección a las víctimas de violencia machista, entre las que se encontraba la advertencia de que las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros dificultan una respuesta policial eficaz.

Ana Redondo ha dicho que el requerimiento se está estudiando, si bien ha hecho un llamamiento a los jueces, que son quienes valoran cada caso concreto y aplican la ley.

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Excluir la patria potestad

Ante el repunte de la violencia vicaria, con tres menores asesinados presuntamente por sus padres, Redondo ha señalado que la ley sobre esta materia está tardando en llegar en segunda vuelta al Consejo de Ministros por su complejidad, al no existir ninguna legislación sobre ello en los países de nuestro entorno.

La ministra ha asegurado que se activará "cuanto antes" esta ley y que se resuelvan los problemas que han surgido en torno a la doble jurisdicción penal y civil, y en cómo garantizar que "un padre que maltrata no es un buen padre y un violador o un asesino en potencia no es un buen padre", ha explicado.

"Esa es la clave. Cómo trasladamos al Código Civil y hacemos que la coordinación de jurisdicciones nos permita excluir la patria potestad y los regímenes de visita a aquel padre maltratador", ha incidido.

Abolir la prostitución

También ha defendido combatir la prostitución desde la ley contra la trata, ya que cree que es más factible alcanzar un consenso con desde esta última, al estar incluida entre las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, que contó con el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, salvo Vox.

"Creo que va a ser una ley que de alguna manera sea el inicio de la abolición de la prostitución", ha sostenido.