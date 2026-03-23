Una amiga de Silvia asegura que su agresor no aceptó que fuera ella quien acabó con la relación

La llamada del asesino de Silvia, la mujer tiroteada en plena calle en Zaragoza, a su madre: "Voy a acabar con todo"

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ZaragozaLa Policía Nacional confirmaba este sábado que el crimen en el que Silvia, una mujer de 49 años, fue asesinada a tiros por un hombre en el barrio de las Fuentes de Zaragoza era un nuevo caso de violencia de género, puesto que ambos eran expareja. Con ella ya son 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año, además de dos menores asesinados por violencia de género.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, destacaba la "crueldad" del crimen por haberse cometido en la calle a plena luz del día, con premeditación pues el agresor estaba esperando a su víctima, y por haber realizado varios disparos.

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"Él conocía los pasos que daba ella, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla", describió el representante del Estado en Aragón.

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El agresor tenía licencia de armas y Silvia nunca quiso denunciarle

El agresor tenía una licencia de armas deportiva y de hecho se le han encontrado varias armas, una de las cuales, de concurso, es la que ha empleado para cometer el crimen y luego quitarse la vida.

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"El arma no la poseía por ser miembro de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad ni por ser de las Fuerzas Armadas", aclaraba Beltrán en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Una de las amigas de Silvia, ha narrado cómo fueron los últimos momentos de la relación entre ambos y cómo él no aceptó el fin de la relación: “Le gustaba ser él quien dejaba a las demás, no al revés”, explica, "que fuera ella quien diera el paso no lo encajó bien”.

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Además, destaca que, aunque no les consta que nunca cometiera una agresión física sobre ella, sí que utilizaba el plano psicológico para hacerla daño, algo que su amiga le animó a denunciar. Sin embargo, Silvia nunca quiso presentar una denuncia: “Ella decía que era mejor tener a la fiera calmada”, lamenta su amiga, según recoge El Periódico de Aragón.

Ayuda contra la violencia machista

Con este crimen son ya 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.