Miguel Salazar Madrid, 26 MAR 2026 - 17:21h.

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'Juli' y 'Lolo', como se hacen llamar los asesinos de Francisca Cadenas, han sido trasladados al Centro Penitenciario Sevilla II -ubicado en Morón de la Frontera- tras una agresión contra el primero en la cárcel de Badajoz.

La nueva cárcel en la que se mantienen de forma provisional tras la confesión del crimen por parte de Julián nueve años después de que acabase con la vida de Cadenas es considerada la más peligrosa de España.

El periodista Alfonso Egea da todos los detalles en 'El tiempo justo' sobre cómo será la nueva vida de los asesinos de la víctima en la prisión de Morón. "Tanto 'Juli' como 'Lolo' van a estar desayunando, comiendo y cenando en la celda", avanza.

Mayor control de los funcionarios de prisión a Juli y Lolo

Según las informaciones que ha podido saber el periodista, sabemos que ninguno de los dos criminales van a estar en el comedor con el resto de presos. Tampoco podrán pisar el patio después de la paliza que recibió Julián en el mismo enclave de la otra cárcel.

Además, existirá un mayor seguimiento de sus vidas. "Va a haber un control mayor por parte del funcionario de prisiones. Pasarán por su celda cada dos horas para revisar el correcto estado de los reclusos", expresa el informador.