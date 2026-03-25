La reacción de José María Almoguera al conocer el resultado del test de cultura general de Paola Olmedo

Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 20:39h.

Compartir







Una de las pruebas más populares de 'Supervivientes' es la del test de cultura general: a los concursantes se le van planteando una serie de preguntas sobre geografía, literatura o matemáticas; por cada acierto, comen una onza de chocolate y, por cada fallo, un jalapeño picante. Esta semana se han sometido a esta prueba tanto los concursantes de Playa Derrota como los de Playa Victoria.

Paola Olmedo comió jalapeño tras jalapeño en esta prueba y Joaquín Prat le ha preguntado a su exmarido, José María Almoguera, qué opina del resultado que obtuvo. "Deja un poquito que desear", ha comenzado diciendo el hijo de Carmen Borrego, que ha querido justificar a su exmujer y madre de su hijo añadiendo que estaría nerviosa o hambrienta. Tienes su reacción al completo en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

PUEDE INTERESARTE Más allá del baile con capote: todos las escenas virales que ha protagonizado José Ortega Cano

Sus declaraciones sobre Alejandra Rubio

José María Almoguera ha dado su opinión sobre la actuación de Paola Olmedo en la prueba de cultura general, pero su intervención en el programa de hoy se ha centrado en comentar su conflicto con su prima, Alejandra Rubio, que acaba de anunciar su retirada temporal de la televisión.

En sus declaraciones también ha confesado que le molestó que Joaquín Prat y Alexia Rivas recordasen al tratar el tema de Alejandra la mentira que él le dijo a su madre, Carmen Borrego, cuando nació su hijo, pues le dio mal el nombre del hospital en el que había nacido su hijo Marc para evitar que encontrársela de visita.