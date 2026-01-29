Noelia solo tiene 24 años. Lleva dos años luchando... por morir.

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años con paraplejia de Barcelona: Abogados Cristianos recurrirá

Noelia solo tiene 24 años. Lleva dos años luchando... por morir. Ya intentó quitarse la vida al tirarse desde un quinto piso. Había sido víctima de una agresión sexual múltiple, según el diario El Mundo y ya había intentado quitarse la vida un par de veces con ingesta de fármacos y autolesiones No logró su objetivo, pero los resultados de ese intento fueron una paraplejía, que la hace ser dependiente de terceros, estar silla de ruedas, con una incapacidad del 74% y que ha reafirmado su deseo de morir.

Pero su padre, de la mano de Agobados Cristianos, no quiere que se le aplique la eutanasia. Dice que su hija padece trastornos mentales con tendencias suicidas y lo que necesita es ayuda psicológica, no ayuda para morir.

"Mi día a día es horroroso y doloroso"

Noelia dice que su día a día es horroroso y doloroso. Y que no quiere vivir más así. Su situación la impide moverse de cintura para abajo, le provoca fuertes "dolores neuropáticos" e incontinencia.

Su padre asume que "sí presenta una patología grave", pero defiende que "su cuadro mejora con el debido tratamiento". Además, dice que su estado "no le ocasiona un sufrimiento físico o psíquico insoportable". En cambio, los profesionales que la han examinado sí certifican que sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y la imposibilidad de mejora con tratamiento.

Uno de los últimos informes psicológicos de la joven al que tuvo acceso El País en el informe contra el recurso al TSJC, se habla de que a Noelia cada día le es "más difícil de controlar y soportar”, expresa “agotamiento” y una sensación de que vive de forma “indigna”. El proceso judicial impulsado por su padre le ha causado, según ha manifestado, un “alto grado de sufrimiento”. Dice que el calvario judicial la hace “no sentirse reconocida ni validada en su toma de decisiones y en su principio ético de autonomía”.

"Deberían garantizar un tratamiento eficaz a Noelia, en vez de abocarla a morir", es lo que defiende Agobados Cristianos en representación de su padre.

¿Tiene o no legitimidad legal un padre para oponerse a los deseos de su hija mayor de edad?

La pregunta es ¿tiene o no legitimidad legal un padre para oponerse a los deseos de su hija siendo esta mayor de edad?. La realidad es que solo lo tiene en el caso de menores de edad y de incapacidad. Pero ¿Noelia está incapacitada? El padre dice que su hija tiene una incapacidad mental, pero siete informes periciales consideran que es capaz. El padre también se basa en un escrito que Noelia firmó días antes de la fecha en la que iba a recibir la eutanasia y en el que pedía un tiempo para pensarlo mejor. "Hallándome en un estado de confusión, solicito para madurar mi decisión un aplazamiento de seis meses", ponía el escrito. Ella dice que fue engañada para firmarlo y decidió seguir adelante.

La polémica y esta encarnizada batalla legal, con una vida en el alero, arrancó cuando el padre recurrió ante la vía judicial la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia.

Poco después, el juzgado rechazó el recurso al considerarlo inadmisible porque el padre no estaba legitimado para recurrir puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. Además, concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

El padre acudió en apelación ante el TSJ de Cataluña que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprende la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aun cuando las meras afirmaciones de que tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico.

Ante este escenario, el padre recurrió al Supremo porque sostenía que no había quedado acreditado que su hija sufriera una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

Noelia, una vida difícil

La vida de Noelia, tan corta todavía, no ha sido fácil. Sus padres perdieron su casa cuando sus hijas eran preadolescentes y entraron a depender de un centro tutelado, informa El Confidencial. En ese momento, Noelia tenía solo 13 años, y tanto ella su hermana pasaron a estar tuteladas por la Generalitat hasta los 18. Aunque la relación con su padre es fluida, no parece ser tan estrecha como para presentar unos lazos familiares irrompibles. El debate es intenso. El derecho a la vida frente al derecho a la muerte digna. Y decidida por una persona adulta.

Noelia, pues, lleva dos años luchando por morir. No parece tener dudas ya. Y ahora vuelve a estar en el foco de la actualidad porque el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de su padre contra la eutanasia. En un auto, el Supremo decide no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que autorizaba la eutanasia, por falta de interés casacional, es decir, porque pretende que se analicen de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

En todo caso, el Alto Tribunal no se pronuncia sobre las cautelares que detuvieron 'in extremis' la eutanasia de la joven por petición de su padre, que está representado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que ya ha anunciado recurso ante el Constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE recuerdan que aunque la decisión del Supremo es firme, corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona decidir qué ocurre con las cautelares una vez que este asunto está abocado a terminar en la corte de garantías e, incluso, ante la Justicia europea en caso de que el Constitucional no le dé la razón.

El Supremo también tumba una de las apreciaciones de Abogados Cristianos de Procedimiento viciado. A saber. La dupla médico-forense estaban de acuerdo en que era procedente acceder a la eutanasia, pero fingieron su desacuerdo para poder elevar la decisión a la Comisión de Garantía y Evaluación y forzar una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones, ante un caso complejo como este.

El Tribunal dice que "al margen de que esa actuación pueda tener otras consecuencias ajenas a este pleito", lo cierto es que "no cambió el resultado del procedimiento por el que la Administración debía decidir si se reconocía o no la eutanasia a la solicitante", como "tampoco causó indefensión material" ni a la hija ni al padre.

La organización Abogados Cristianos ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional, alegando una posible vulneración de derechos fundamentales. En un comunicado, su presidenta, Polonia Castellanos, ha criticado duramente la decisión del Supremo, al que acusa de inadmitir “de plano” los recursos contrarios a lo que define como la “ideología del Gobierno”, y ha avanzado que, si es necesario, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Mientras, Noelia, espera, a sus 24 años, la muerte.