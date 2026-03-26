La muerte asistida de Noelia reabre el debate sobre la Eutanasia en España: de "aberración" a "un acto de amor"

El Gobierno y los partidos de izquierda defienden el derecho de Noelia Castilla a acceder a una muerte asistida en contra de lo que opina la Iglesia y las formaciones de derechas

Así será la eutanasia de Noelia Castillo: un protocolo de 15 minutos, tres fármacos y sin presencia de sus padres por voluntad propia

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El fin del sufrimiento de Noelia Castillo, la joven de 25 años que logró acceder al derecho a una muerte asistida, pero que la batalla judicial emprendida por su padre con el apoyo de la Fundación Española de Abogados Cristianos retrasó dos años, ha abierto en España el debate sobre la eutanasia. La ley de 2021 promovida por el PSOE fue aprobada por una mayoría de 202 diputados y en estos años, unas 1.300 personas han accedido a este derecho sin problemas. El caso de la joven parapléjica de Barcelona ha reavivado la polémica con partidos como Vox que habla de "aberración, mientras que la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, lo califica de "acto de amor".

El Gobierno, a través de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que la decisión de la joven está amparada por una ley que, dentro del estado democrático, "le da este derecho", por lo que se ha limitado a mostrar respeto por la voluntad de Noelia. Rodríguez ha defendido que "lo que importa no es la posición ni de las organizaciones sociales ni del Gobierno", ha añadido ante las críticas de algunas asociaciones cristianas.

Por su parte, la Conferencia Episcopal (CEE) ha lamentado este jueves que "hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento". En un post en su perfil de X, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha asegurado que su sufrimiento "estremece", pero "su verdadero alivio no es el suicidio".

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En su mensaje en X, el presidente de la CEE advierte de que "un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca". "Oremos por Noelia, su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio", concluye.

"Un acto de amor" para la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña

La presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, Cristina Vallès, ha recordado que este caso "es uno entre un millar" ya que la gran mayoría de las peticiones de eutanasia que se aprueban se desarrollan sin problemas. Según Vallés, la mayoría de las eutanasias -unas 1.300 desde la aprobación de la ley en España- acaban con la persona que ha solicitado la medida muriendo acompañada por su familia de una manera plácida.

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Su asociación ha acusado a Abogados Cristianos que ha asesorado al padre de Noelia, Jerónimo Castillo, de "alargar el sufrimiento" de Noelia Castillo y de "secuestrar sus derechos y su dignidad como persona": "Es indignante. Sabían que no iban a ganar".

"Sabían desde el principio que perderían y, aun así, han hecho pasar a Noelia por este larguísimo periplo de casi dos años hasta llegar a la alta instancia europea. Es indignante", ha asegurado Vallès, en declaraciones a EFE.

La presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente ha asegurado que Abogados Cristianos hallaron "una pequeña grieta" en la ley de eutanasia que ha permitido al padre mantener a su hija con vida en contra de su voluntad pese al aval a la petición de Noelia de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

La activista del derecho a morir dignamente se ha preguntado "quién se beneficia de dar vueltas y vueltas al único caso que no ha ido bien". "Desde luego ni Noelia, ni la ley, ni los médicos. Sólo Abogados Cristianos", se ha contestado ella misma.

Vox habla de "aberración" y "ejecución"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha tildado de "aberración" el caso de Noelia, advirtiendo de que "abre una vía muy peligrosa". "Nos parece un fracaso y una aberración y además abre una vía muy peligrosa para que ahora una dolencia psiquiátrica pueda ser motivo de un suicidio asistido", ha asegurado Millán en declaraciones a medios en la Cámara Baja.

En este sentido, Millán ha asegurado que para Vox es "una noticia muy lamentable, muy triste" y que "hay una mayoría de españoles muy afectados por esto".

Otro responsable de la formación ultra, Carlos Flores, portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, ha tachado este jueves de "ejecución" la muerte asistida de Noelia Castillo, lo que ha desatado las protestas de Sumar y la decisión de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, de retirar tales palabras del Diario de Sesiones.

Flores ha aprovechado la tribuna de oradores en el debate sobre la ley de multirreincidencia para denunciar que hoy en España vaya a "ejecutarse" a "una muchacha de 25 años" gracias a la Ley de Eutanasia que el Congreso aprobó en el año 2021, una norma, ha destacado, "ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos enfermos terminales en los últimos compases de su vida".

"La próxima vez que suban aquí para hablarnos de que los derechos humanos no admiten retroceso o para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy en España se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron", ha señalado a los diputados.

El PP cree que "el Estado falló a Noelia"

Desde el Partido Popular, ha sido su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, la que ha salido al paso de la muerte asistida de Noelia. La representante de la formación liderada por Núñez Feijó cree que "el Estado falló a Noelia", y cree que "ahora le va a volver a fallar".

La dirigente popular ha reconocido "estar absolutamente destrozada" por la historia de esta joven víctima de una agresión sexual múltiple y que actualmente sufre una paraplejia irrevesible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. La joven tendrá una muerte asistida tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el último recurso presentado por su padre, asesorado por la Abogados Cristianos.

En opinión de Ester Muñoz, el caso de Noelia, hace que "como sociedad debamos replantearnos muchas cosas".

La izquierda, con Noelia

El debate sobre el derecho a una muerte asistida de Noelia ha centrado gran parte de la actividad de los parlamentarios españoles. En la cámara baja, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG han mostrado su máximo respeto a la decisión de la joven y mientras el portavoz socialista del Congreso, Patxi López, ha afirmado en los pasillos del Congreso que le parece "correcto" porque se cumple la voluntad de Noelia y "es absolutamente legal", el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha reconocido que es un tema "profundamente complejo", pero que hay "diecinueve médicos que han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos".

"Todo respeto y todo lo que se diga está de más", ha añadido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al tiempo que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recordado que Noelia "lo está pidiendo desde hace años y hay que respetarlo. Creo que está bien".

Desde el BNG, Néstor Rego ha dicho que la ley de la eutanasia tiene como objetivo garantizar una muerte digna aunque ha puntualizado que la administración pública "también debe actuar para garantizar una vida digna".

"Es una cuestión que genera tristeza y preocupación", ha reconocido el diputado de Sumar.