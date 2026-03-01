Se han cancelado 31 vuelos con origen o destino en distintos puntos de Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel sobre suelo iraní

Ataque de EEUU e Israel a Irán: la Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos y de Israel sobre suelo iraní han empezado a dejar notar sus efectos más allá del terreno político y militar. Una de las consecuencias más visibles se está produciendo en el espacio aéreo internacional. En España, se han cancelado 31 vuelos con origen o destino en distintos puntos de Oriente Medio, una situación que ha generado incertidumbre entre los cientos de pasajeros, especialmente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, como ha comprobado un equipo de 'Informativos Telecinco'.

La mayoría de las anulaciones se han registrado en la infraestructura catalana, aunque también ha habido cancelaciones en los aeropuertos de Madrid y Málaga. Las rutas afectadas incluyen conexiones directas o con escala en ciudades como Doha, Dubái o Tel Aviv, destinos habituales tanto para viajes de negocios como para conexiones internacionales hacia Asia y Oceanía.

La desesperación de los viajeros afectados tras el cierre del espacio aéreo

Como ha podido comprobar 'Informativos Telecinco'. durante toda la mañana, en el aeropuerto de El Prat se han formado colas en los mostradores de facturación y atención al cliente. Pasajeros que tenían previsto volar hoy se han encontrado con la noticia de que su vuelo había sido cancelado pocas horas antes de la salida, e incluso después de haber llegado al aeropuerto.

Algunos viajeros explicaban que en las páginas web de las aerolíneas sus vuelos aparecían como operativos hasta última hora. Sin embargo, al llegar a la terminal, se toparon con la cancelación. Es el caso de un pasajero que tenía previsto viajar a Doha. Otro afectado señalaba que, tras consultar la web y comprobar que el vuelo seguía programado, acudió al aeropuerto con normalidad: “Hemos llegado aquí y el vuelo está cancelado”.

La principal queja de los pasajeros no se centra solo en la suspensión del trayecto, sino en la falta de alternativas. Según explican varios afectados, la única solución que se les ha ofrecido es el reembolso del importe del billete.

Las compañías aéreas, por su parte, han adoptado estas medidas como consecuencia de la inestabilidad en el espacio aéreo de la región, que obliga a modificar rutas o directamente a suspender conexiones por motivos de seguridad. Las restricciones y los desvíos implican mayores tiempos de vuelo y un incremento de costes operativos, lo que complica mantener la programación habitual.

La recomendación de Aena

La situación llega, además, en un momento especialmente delicado para Barcelona. En pocas horas comienza en la ciudad el Mobile World Congress (MWC), uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo y que depende en gran medida de la llegada de visitantes internacionales. Cada año, miles de profesionales y directivos aterrizan en la capital catalana procedentes de todos los continentes.

Aunque por el momento el evento sigue adelante con normalidad, la incertidumbre planea sobre la organización y el sector turístico. Hoteles, empresas de transporte y servicios vinculados al congreso observan con atención la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones en los próximos días. Cualquier alteración significativa en las conexiones aéreas podría traducirse en retrasos, ausencias o cambios de agenda.

Por su parte, Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto y que mantengan contacto directo con sus aerolíneas para conocer posibles alternativas. No se descarta que, en las próximas horas, puedan producirse nuevas cancelaciones si persiste la tensión en la zona.