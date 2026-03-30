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El distanciamiento de Rocío Flores con su tía, Gloria Camila, ha acumulado muchas horas de televisión en las últimas semanas.

La colaboradora Leticia Requejo apuntó a que el distanciamiento se debía a que Gloria se habría enfadado con su tía por apoyar a Manuel Cortés en su triángulo amoroso con él y su actual novio, Álvaro Ávila. Una versión que la propia Gloria Camila desmintió: "Ella puede tener una opinión, pero no desencadena en una discusión", aseguraba.

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Pepe del Real, colaborador de 'Vamos a ver', ha podido hablar con Rocío Flores

Ahora, el colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real ha hablado con Rocío Flores, que prefiere mantenerse en una discreta posición: "Me dice que el tema es lo suficientemente importante y ataña a cuestiones de peso familiares, que cree que debe mantenerse al margen", ha contado en directo.

Rocío Flores ya hablaba sobre este tema en '¡De viernes!' Muy dolida y con lágrimas en los ojos, Rocío Flores ha tachado la actitud de Gloria Camila de bloquearla en las redes sociales como un gesto "surrealista e infantil": "Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios", ha puntualizado. También, Rocío ha reprochado a su tía que hubiese dejado "la pelota en su tejado" al decir que ella no tenía que dar ninguna explicación. "Lo siento mucho, pero yo no he empezado esto", aseguraba.

Una declaración a la que Rocío ha añadido: "No soy la persona que ha creado esto, no tengo que dar ningún tipo de explicación. Llevó una semana aguantando y he explotado. Si ella quiere dar las explicaciones, que sea ella la que las dé". Asimismo, la nieta de Rocío Jurado ha aprovechaba para lanzar un importante mensaje:

"Espero que absolutamente nadie más vuelva dudar de mí ni de que todo lo que se está hablando en televisión no viene filtrado de mi parte". Y es que Gloria ha dejado muy claro que desde que comenzó la polémica ella no ha hablado sobre el tema con ningún periodistas o medio de comunicación. "Si ha habido alguien en mi familia que ha dado todo y más por Gloria, soy yo", señalaba.

Rocío Flores aseguraba estar muy decepcionada con Gloria Camila por "haber dicho delante de toda España que lo que se está contando viene por su parte", cuando eso "es mentira", y le lanzaba una advertencia: "La próxima vez que se siente en un plató para hablar de mí, que procure hablar con la verdad, porque lo que ha hecho conmigo me parece deleznable".